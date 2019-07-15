"Люблю тебя, Папи": Шева отметил 15 лет совместной жизни с американкой

У звезды украинского футбола и модели-блондинки растут четверо сыновей. Младшему из них – 5 лет

Андрей Шевченко и Кристен Пазик. Фото: Instagram

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил семейный праздник. Вместе с женой – американской моделью Кристен Пазик – обладатель "Золотого мяча-2004" отпраздновал 15 лет совместной жизни. Пара вместе с детьми скромно отметили эту дату за ужином, поделившись фотографиями с подписчиками. "Потрясающий семейный ужин в честь 15 лет, проведенных вместе", – написал 42-летний Шевченко. "I love you Papi" – оставила ему комментарий супруга – 41-летняя уроженка Миннеаполиса Кристен Пазик, подкрепив свое сообщение целующимся смайликом.

Отметим, что у Андрея Шевченко и Кристен Пазик подрастают четверо сыновей – Джордан (родился 29 октября 2004), Кристиан (13 ноября 2006), Александр (1 октября 2012) и Райдер-Габриэль (6 апреля 2014). Как ранее признавался сам Андрей, младшего сына они с супругой назвали в честь американского прадеда.

Как мы писали ранее, накануне семейного праздника Андрей Шевченко, имеющий свое жилье в столице Великобритании, посетил финальный матч теннисного Уимблдона-2019. По окончании поединка Джокович – Федерер Шева не скрывал своего восторга: "Поздравляю Новака с удивительной победой. Спасибо Федереру и Джоковичу за лучший теннис, который я когда-либо видел на Уимблдоне", – написал Шевченко у себя в Twitter.

Кстати, перед матчем Шева не скрывал своих симпатий, посредством сообщения в соцсети пожелав выигрыша своему другу сербу: "Новак, давай!". В итоге фаворит украинской футбольной звезды и поднял над головой главный приз престижнейших теннисных соревнований.

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Андрей Шевченко. День рожденья. Видео – Instagram Шевы

А не так давно Андрей Шевченко снова забил за клуб, сломавший его карьеру. Украинец принял участие в матче легенд "Челси" и "Реала". Встреча состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась победой Королевского клуба со счетом 5:4. Шевченко вышел в стартовом составе "Челси" и реализовал пенальти.

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