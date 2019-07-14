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"Я такого еще не видел": Шева поделился эмоциями от победы своего друга в финале Уимблдона

14 июля, 23:39

Перед решающим матчем теннисного турнира тренер сборной Украины пожелал удачи Джоковичу. И тот взял трофей!

Андрей Шевченко и Новак Джокович
Андрей Шевченко и Новак Джокович. Фото: Facebook

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, имеющий свое жилье в столице Великобритании, посетил финальный матч теннисного Уимблдона-2019. Напомним, в решающей игре мужского разряда Новак Джокович за пять часов сломил Роджера Федерера и выиграл титул ценой 3 миллиона долларов. Интересно, что это был самый длинный финал в истории травяного "Шлема" – встреча легендарных серба и швейцарца продолжалась 4 часа 55 минут.

Шева на Уимблдоне-2019. Фото – Twitter

По окончании мужского финала Уимблдона Андрей Шевченко не скрывал своего восторга. "Поздравляю Новака с удивительной победой. Спасибо Федереру и Джоковичу за лучший теннис, который я когда-либо видел на Уимблдоне", – написал главный тренер сборной Украины у себя в Twitter. Кстати, перед матчем Шевченко не скрывал своих симпатий, посредством сообщения в соцсети пожелав выигрыша своему другу сербу: "Новак, давай!". В итоге фаворит украинской футбольной звезды и поднял над головой главный приз престижнейших теннисных соревнований.

Отметим, что обладатель "Золотого мяча-2004" – частый гость Уимблдона. Вот так, например, Шева угощал вкусностями своих соседей по трибуне в 2016 году:

Как мы писали ранее, Федерер взорвал интернет шуткой после поражения в финале Уимблдона. Несмотря на проигрыш Джоковичу в пятичасовом триллере, швейцарский теннисист нашел в себе силы повеселить публику. "Не думаю, что мои дети будут довольны этой тарелкой, – сказал Роджер, указывая на свой приз за участие в финале. – Они хотели ту золотую штуку".

Happy birthday! Смотрите, как Шева в англо-стиле отмечал свой день рождения

Андрей Шевченко. День рожденья. Видео – Instagram Шевы

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Тег Андрей Шевченко, Новак Джокович, Роджер Федерер, Уимблдон

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Сегодня|Спорт

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