"Я такого еще не видел": Шева поделился эмоциями от победы своего друга в финале Уимблдона
Перед решающим матчем теннисного турнира тренер сборной Украины пожелал удачи Джоковичу. И тот взял трофей!
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, имеющий свое жилье в столице Великобритании, посетил финальный матч теннисного Уимблдона-2019. Напомним, в решающей игре мужского разряда Новак Джокович за пять часов сломил Роджера Федерера и выиграл титул ценой 3 миллиона долларов. Интересно, что это был самый длинный финал в истории травяного "Шлема" – встреча легендарных серба и швейцарца продолжалась 4 часа 55 минут.
Шева на Уимблдоне-2019. Фото – Twitter
По окончании мужского финала Уимблдона Андрей Шевченко не скрывал своего восторга. "Поздравляю Новака с удивительной победой. Спасибо Федереру и Джоковичу за лучший теннис, который я когда-либо видел на Уимблдоне", – написал главный тренер сборной Украины у себя в Twitter. Кстати, перед матчем Шевченко не скрывал своих симпатий, посредством сообщения в соцсети пожелав выигрыша своему другу сербу: "Новак, давай!". В итоге фаворит украинской футбольной звезды и поднял над головой главный приз престижнейших теннисных соревнований.
Отметим, что обладатель "Золотого мяча-2004" – частый гость Уимблдона. Вот так, например, Шева угощал вкусностями своих соседей по трибуне в 2016 году:
Как мы писали ранее, Федерер взорвал интернет шуткой после поражения в финале Уимблдона. Несмотря на проигрыш Джоковичу в пятичасовом триллере, швейцарский теннисист нашел в себе силы повеселить публику. "Не думаю, что мои дети будут довольны этой тарелкой, – сказал Роджер, указывая на свой приз за участие в финале. – Они хотели ту золотую штуку".
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