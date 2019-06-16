Любовный треугольник: теннисистка Янчук надула губы после того, как Зинченко закрутил роман с журналисткой

Теннисистка, которой приписывали отношения с игроком "МанСити", грустит, пока тот целуется с другой блондинкой

Ольга Янчук. Фото: Instagram

24-летняя украинская теннисистка Ольга Янчук, заработавшая за свою карьеру 139 тысяч долларов и занимающая 313-ю строчку в рейтинге WTA, озадачила новой фотографией, опубликованной у себя в Instagram. Сексапильная блондинка надула губы, вероятно, будучи чем-то недовольной. Однако причины грусти Ольга не называет, что порождает всевозможные слухи. Одна из версий – Янчук разочарована романом, который украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко закрутил с журналисткой Владой Седан.

Еще в феврале Янчук и Зинченко, который на два года младше теннисистки, выставляли совместные фотографии в соцсети. "Эта Life – в кайф!" - писала Ольга Янчук. А к фотографии, где они с футболистом опираются на стол для пинг-понга, Ольга добавила комментарий. "Битва проиграна, но война еще не закончена". Словом, многие решили, что у Зинченко и Янчук зарождаются романтические отношения.

Однако после недавней победы над Сербией (5:0) Александр Зинченко в прямом эфире поцеловал другую блондинку – бравшую у него интервью журналистку Владу Седан. А после игр отбора Евро-2020 вместе с Владой Зинченко укатил в отпуск, попутно запостив фото горячего поцелуя своей возлюбленной. Не в этом ли кроется разгадка грустного настроения Ольги Янчук?

Как сообщалось ранее, быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналистка сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире. "Девушка, которая делает выбор всю жизнь провести с футболистом, должна понимать, что это – как жена военного. Готова ли я выбрать себе такую судьбу? Я думаю, всему свое время", – заинтриговала Влада Седан.

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