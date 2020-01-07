"Мачестер Юнайтед" не сможет выиграть и третий матч в новом году – прогноз на матч против "МанСити"

Букмекеры оценили вероятность победы "Юнайтед" в дерби Манчестера всего в 20 процентов

"Манчестер Сити" - фаворит матча с "МЮ" / Фото: Reuters

Сегодня в полуфинале Кубка английской Лиги состоится дерби Манчестера. На этой стадии противостояния из двух матчах, и первый поединок "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" пройдет на "Олд Траффорд", начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы проводим онлайн "МЮ" – "МанСити" с поминутным комментарием игры.

Аналитики букмекерских контор называют номинальных гостей большими фаворитами этого поединка. Коэффициент на победу "МанСити" составляет 1.65, тогда как котировка на победу "МЮ" равна 4.80, а на ничью – 4.40. Таким образом, по котировкам букмекеров математическая вероятность исхода матча такая: победа "Юнайтед" 20 процентов, ничья 22 процента, победа "Сити" 58 процентов.

Интересно, что в новом году "МЮ" еще не побеждал. Команда всухую проиграла на выезде "Арсеналу" (0:2), а затем, также на выезде, сыграла вничью с "Вулверхэмптоном" (0:0).

Также эксперты прогнозируют, что с вероятностью около 60 процентов в матче будет забито три или более мяча, что не может не радовать болельщиков.

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Вероятные авторы голов с составе "МЮ":

Маркус Рашфорд – 3.20 (коэффициент на "забьет гол")

Антони Марсьяль – 3.50

Дэниел Джеймс – 7.00

Вероятные авторы голов в составе "МанСити":

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Серхио Агуэро – 2.15

Рахим Стерлинг – 2.60

Рияд Марез – 3.50

Напомним, что обе команды из Манчестера пробились в весеннюю часть еврокубков. "МЮ" по результатам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы сыграет с бельгийским "Брюгге", матчи пройдут 20 и 27 февраля. А чемпион Англии "МанСити" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с мадридским "Реалом". Первый матч пройдет 26 февраля в Испании, ответный – 17 марта в Манчестере.

Смотрите видео всех голов матча Лиги Европы, в котором "МЮ" громил голландский "АЗ Алкмаар":

"Манчестер Сити" в последнем туре Лиги чемпионов на выезде разгромил загребское "Динамо". Смотрите видео голов:

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