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Мадридский "Реал" подписывает 17-летнего вундеркинда из Бразилии

5 января, 10:16

На полузащитника Рейньера претендовали несколько европейских грандов

Рейньер переберется из "Фламенго" в "Реал"

Рейньер переберется из "Фламенго" в "Реал"

Испанский "Реал" находится в постоянном поиске новых звезд для своей команды. Сейчас "королевский" клуб собирается подписать контракт с юным атакующим полузащитником бразильского "Фламенго" Рейньером. К слову, вчера, как мы сообщали, "Реал" обыграл в гостях "Хетафе" в чемпионате Испании.

Парню всего 17 лет, а 18 исполнится через две недели – 19 января. В 14 матчах чемпионата Бразилии он забил шесть мячей. Испанское издание Marca пишет, что мадридцы подпишут соглашение с Рейньером после его 18-летия. Сейчас же утрясают последние детали контракта. По разной информации "Реал" согласился заплатить "Фламенго" за трансфер 30-35 миллионов евро. Причем на молодое дарование претендовали также "Барселона", "ПСЖ", "Атлетико" и "Манчестер Сити".

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Пока еще не известно, присоединится ли Рейньер к "Реалу" уже зимой. Возможно, пока что он останется в Бразилии, а в Испанию переберется летом. Также рассматривается вариант, что хавбек начнет выступление за вторую команду мадридского клуба, которую тренирует знаменитый Рауль.

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