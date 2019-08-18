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Магия Зинченко закончилась: в Англии оборвалась сумасшедшая серия украинца

Сегодня, 00:31

"МанСити" выигрывал во всех 23 матчах АПЛ с участием Александра. Но безжалостный VAR все испортил

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Ничья в матче второго тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" (2:2) оборвала уникальную серию украинского футболиста "горожан" Александра Зинченко. Победная магия Александра, распространявшаяся на все без исключения поединки "МанСити" в АПЛ, как оказалось, больше не работает. 

Напомним, до этого "Манчестер Сити" неизменно побеждал во всех матчах чемпионата Англии, в которых на поле появлялся Александр Зинченко. Таких игр набралось аж 23. Из них в 21 поединке украинец появлялся на поле в стартовом составе. Эта серия была рекордной в истории английского чемпионата, а Зинченко болельщики "МанСити" считали не иначе как фартовым талисманом своей команды.

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Александр Зинченко. Фото – Reuters

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Но фарт – иссяк. Как мы сообщали, VAR украл у команды Зинченко победу над финалистом Лиги чемпионов. На 92-й минуте Габриэл Жезус после углового расстрелял ворота "шпор", однако оказалось, что перед этим мяч угодил в руку игроку "МанСити" Ляпорту. Рефери использовал систему видеопомощи арбитрам VAR и отменил взятие ворот "Тоттенхэма", которое должно было стать победным для чемпионов Англии. Так прервалась и невероятная выигрышная серия "МанСити" с Зинченко.

Девушка Зинченко – Влада Седан. Фото – Instagram

Еще обиднее тот факт, что аналитики Whoscored поставили Зинченко за матч с "Тоттенхэмом" оценку 6,5. Это самый низкий балл среди полевых игроков основы "Манчестер Сити". И это несмотря на то, что украинец с травмой доигрывал поединок, чтобы не оставить свою команду в меньшинстве, когда все замены были уже использованы. 

Смотрите, как Зинченко играл в футбол с Владой Седан в США:

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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