Онлайн матча чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

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Сегодня состоится центральный матч второго тура чемпионата Англии: в Манчестере на стадионе "Этихад" чемпион страны "Манчестер Сити" встретится с лондонским "Тоттенхэмом". Матч начнется в 19:30 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

ОНЛАЙН МАТЧА "МАНСИТИ" – "ТОТТЕНХЭМ"

В новом сезоне обе команды стартовали с побед: "Манчестер Сити" в первом туре разгромил команду Андрея Ярмоленко "Вест Хэм" со счетом 5:0, а "Тоттенхэм" разобрался с "Астон Виллой" – 3:1. При этом для "Сити" это был уже второй официальный матч в сезоне – ранее они обыграли "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии.

Во время межсезонья "Манчестер Сити" за 70 миллионов купил у "Атлетико" Родри за 70 миллионов евро, но на этом дорогостоящие покупки закончились. Среди остальных покупок можно выделить конкурента для нашего Александра Зинченко Ангелиньо, приобретенного у ПСВ за 12 млн евро.

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"Тотенхэм" потратил 60 миллионов евро на полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле, а также выложил 27 млн евро за молодого таланта "Фулхэма" Райана Сессеньона. Также "шпоры" арендовали у "Бетиса" Джовани Ло Чельсо.

В прошлом сезоне команды сошлись в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ответный матч на этом же стадионе получился скандальным: арбитр несколько раз прибегал к помощи системы VAR, но в итоге проморгал ключевой момент с голом лондонцев.

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Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы - 1.40, на ничью - 5.00, на победу "Тоттенхэма" - 7.75.

Как мы писали ранее, украинец из "МанСити" Зинченко стал виртуальным партнером Погба. Один из лучших друзей Андрея Шевченко Джейми Реднапп нашел место Александру в символической сборной первого тура английской Премьер-лиги.

Также сообщалось, что "Ювентус" и "Манчестер Сити" обменялись игроками. В английский клуб перешел правый защитник Жоау Канселу, а в Турин перебрался его коллега по амплуа на поле Данило.

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