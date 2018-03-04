Максим Коваль установил антирекорд в дебютном матче в чемпионате Испании

Украинский вратарь "Депортиво" Максим Коваль неудачно дебютировал в чемпионате Испании.

В матче 27 тура чемпионата Испании с "Эйбаром" он сначала ошибся, из-за чего его команда пропустила гол уже на 11-й минуте. А на 39-й минуте Коваль и вовсе был удален с поля за грубый подкат за пределами штрафной площадки. В итоге место в воротах занял Рубен, а "Депортиво" сумел сыграть вничью 1:1.

"Конечно, и Коваль, и все мы были разочарованы этому удалению. Но я не считаю правильным обвинять нашего вратаря – в той ситуации виноват не он один", – прокомментировал эпизод наставник команды Кларенс Зеедорф.

Как сообщает издание Opta в twitter, Максим Коваль стал первым вратарем в чемпионате Испании в 21-м веке, который был удален с поля в дебютном поединке. Таким образом, Максим вписал свое имя в историю современного испанского футбола, и вряд ли он будет рад, что установил такой уникальный антирекорд.

Ранее мы сообщали, что в Испании решили не расширять аэропорт, чтобы не тревожить Лионеля Месси. Дом аргентинского футболиста находится недалеко от аэропорта Барселоны.