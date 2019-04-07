Малиновский бутсой рассек сопернику лицо: за что выгнали с поля полузащитника сборной Украины
Украинский лидер "Генка" испортил себе бенефис, схлопотав нелепое удаление в матче против "Гента"
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил красную карточку в матче третьего тура группы плей-офф чемпионата Бельгии, в котором его "Генк" обыграл "Гент" со счетом 2:1. Против Малиновского в этом матче играли партнеры по сборной – Роман Яремчук (весь матч) и Роман Безус (вышел на замену).
Удаление Малиновского
Руслану Малиновскому была показана прямая красная карточка перед финальным свистком. После борьбы за мяч украинец упал вместе с соперником на газон, после чего шипами бутс рассек оппоненту лицо. Хотя всем своим видом Руслан показывал, что умысла в его действиях не было. Тем самым Малиновский испортил себе бенефис, ведь в этом поединке он забил оба мяча своей команды. Кстати, красную карточку Руслан увидел перед собой от арбитра, лежа на газоне.
Обзор матча "Генк" – "Гент" (2:1)
Второй гол Руслана стал 14-м для него в сезоне в 44 матчах. Также Малиновский отдал 13 голевых передач, таким образом на его счету 27 очков по системе "гол+пас" за "Генк" в этом сезоне.
"Генк" - "Гент" – 2:1
Голы: Малиновский, 43, 45+1 пен - Дерейк, 87
"Генк": Вукович – Мехле, Лукуми, Уронен, Деваест - Хейнен, Берге, Малиновский - Троссард (Пейнтсил, 75), Самата (Гано, 88), Ито
"Гент": Камински - Асаре, Дерейк, Бронн, Суке - Эсити (Безус, 62), Деягере (Лимбомбе, 74), Верстрате - Яремчук, Серлот, Дэвид (Чакветадзе, 74)
Предупреждения: Деваест – Бронн, Асаре, Безус
Удаление: Малиновский, 90+4
Как сообщалось ранее, футболисты сборной Украины избили "грушу" перед матчем в Бельгии. Украинские легионеры "Гента" отвели душу в парке развлечений и рассказали, как продают себя.
Также сообщалось, что Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины. По мнению легенды "Динамо", немецкий легионер должен был уступить пробитие штрафных Малиновскому
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Малиновский бутсой рассек сопернику лицо: за что выгнали с поля полузащитника сборной Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чем занимаются жены футболистов сборной Украины, пока их мужья играют против Роналду
Виктория Коноплянка гуляет по Королевской аллее, а Роксана Малиновская принимает солнечные ванны