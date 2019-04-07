Малиновский бутсой рассек сопернику лицо: за что выгнали с поля полузащитника сборной Украины

Украинский лидер "Генка" испортил себе бенефис, схлопотав нелепое удаление в матче против "Гента"

Удаление Малиновского. Фото: Getty Images

Малиновский бутсой рассек сопернику лицо: за что выгнали с поля полузащитника сборной Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9a6/3b5/5ca9a63b537bd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9a6/3b5/5ca9a63b537bd.png 2019-04-07T10:35:17+03:00 Футбол Украинский лидер "Генка" испортил себе бенефис, схлопотав нелепое удаление в матче против "Гента"

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил красную карточку в матче третьего тура группы плей-офф чемпионата Бельгии, в котором его "Генк" обыграл "Гент" со счетом 2:1. Против Малиновского в этом матче играли партнеры по сборной – Роман Яремчук (весь матч) и Роман Безус (вышел на замену).

Удаление Малиновского

Руслану Малиновскому была показана прямая красная карточка перед финальным свистком. После борьбы за мяч украинец упал вместе с соперником на газон, после чего шипами бутс рассек оппоненту лицо. Хотя всем своим видом Руслан показывал, что умысла в его действиях не было. Тем самым Малиновский испортил себе бенефис, ведь в этом поединке он забил оба мяча своей команды. Кстати, красную карточку Руслан увидел перед собой от арбитра, лежа на газоне.

Обзор матча "Генк" – "Гент" (2:1)

Второй гол Руслана стал 14-м для него в сезоне в 44 матчах. Также Малиновский отдал 13 голевых передач, таким образом на его счету 27 очков по системе "гол+пас" за "Генк" в этом сезоне.

"Генк" - "Гент" – 2:1

Голы: Малиновский, 43, 45+1 пен - Дерейк, 87

"Генк": Вукович – Мехле, Лукуми, Уронен, Деваест - Хейнен, Берге, Малиновский - Троссард (Пейнтсил, 75), Самата (Гано, 88), Ито

"Гент": Камински - Асаре, Дерейк, Бронн, Суке - Эсити (Безус, 62), Деягере (Лимбомбе, 74), Верстрате - Яремчук, Серлот, Дэвид (Чакветадзе, 74)

Предупреждения: Деваест – Бронн, Асаре, Безус

Удаление: Малиновский, 90+4

Как сообщалось ранее, футболисты сборной Украины избили "грушу" перед матчем в Бельгии. Украинские легионеры "Гента" отвели душу в парке развлечений и рассказали, как продают себя.

Также сообщалось, что Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины. По мнению легенды "Динамо", немецкий легионер должен был уступить пробитие штрафных Малиновскому

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