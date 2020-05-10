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Малиновский голодает в Италии: местные клубы не выплачивают зарплату с января

10 мая, 15:50

Александр Трикиша

Стороны до сих пор не могут прийти к соглашению в вопросе сокращения зарплат

Издание La Repubblica, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что часть итальянских клубов не выплачивают футболистам зарплату с января в связи с пандемией коронавируса, хотя в Италии матчи проходили до начала марта.

По информации источника, стороны до сих пор не могут прийти к соглашению в вопросе сокращения зарплат из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Интересно, что в начале апреля сообщалось, что все клубы чемпионата Италии согласились на снижение зарплаты из-за коронавируса.

Футболисты требуют от руководства гарантий, что средства, вырученные от сокращения зарплат, пойдут на помощь персоналу или полупрофессиональным женским командам. Поэтому некоторые клубы заморозили выплаты на время переговоров.

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Напомним, официально о сокращении зарплат сообщил только лидер Серии А "Ювентус". Как мы писали ранее, договоренность позволит "Ювентусу" сэкономить около 90 млн евро в текущем финансовом году.

Чемпионат Италии был остановлен после 26-го тура. На данный момент в турнирной таблице лидирует "Ювентус". Всего на один бал от них отстает "Лацио", третьим идет "Интер" – его отставание от лидера составляет девять очков. "Милан" занимает седьмое место.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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зарплаты чемпионат Италии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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