Роналду и его партнерам по "Ювентусу" срезали зарплату на 90 млн евро из-за коронавируса – официально

Криштиану и его одноклубники согласились пойти навстречу клубу в условиях пандемии - все подробности

Футболисты "Ювентуса" согласились на коллективное понижение годовой зарплаты, сообщает официальный сайт туринского клуба. Криштиану Роналду и его партнеры по команде не будут получать зарплату в марте, апреле, мае и июне 2020 года. В ответ клуб пообещал увеличить футболистам зарплаты в случае, если сезон возобновится.

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"В ближайшие недели будут заключены личные соглашения с игроками и тренером, как того требует действующий регламент. Договоренность позволит "Ювентусу" сэкономить около 90 млн евро в текущем финансовом году. Если матчи этого сезона будут перенесены, клуб проведет переговоры об условном увеличении зарплат в соответствии с фактическим возобновлением соревнований. "Ювентус" хотел бы поблагодарить игроков и тренера за самоотдачу в трудное для всех время", – говорится в заявлении туринского клуба.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Ранее мы сообщали, чтокоронавирус съедает миллионы Месси: стало известно, на сколько урежут зарплату Лионелю. Месяц пребывания на карантине обойдется аргентинской звезде "Барселоны" в потерю почти 6 млн евро.

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