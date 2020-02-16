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Малиновский и компания продлили черную полосу бывшему тренеру "Шахтера"

16 февраля, 01:30

"Аталанта" приближает отставку португальского наставника Паулу Фонсеки

"Аталанта" - "Рома"/Фото atalanta.it

"Аталанта" - "Рома"/Фото atalanta.it

15 февраля в чемпионате Италии произошел один из ключевых поединков в борьбе за четвертое место в Серии А, которое дает право выступать в Лиге чемпионов. В Бергамо "Аталанта" украинца Малиновского принимала главного конкурента в борьбе за ТОП-4, столичную "Рому" Паулу Фонсеки и нанесла ей третье поражение кряду. Ранее мы писали, что "Болонья" сделала подарок своему тренеру, обыграв римлян.

Руслан Малиновский остался в запасе на этот матч, и Гасперини выпустил украинского полузащитника на поле уже на 83-й минуте, когда нужно было удержать победный результат. Перед самым перерывом "Рома" сумела выйти вперед усилиями Эдина Джеко. Но пауза в 15 минут пошла хозяевам на пользу.

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Уже за первые четверть часа после возобновления игры "Аталанта" не только отыгралась, но и вышла вперед стараниями Паломино и Пашалича. 2:1 – и бергамцы остаются на четвертой позиции в Серии А и отрываются на шесть очков от "Ромы".

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"Аталанта" – "Рома" – 2:1
Голы: Паломино, 50, Пашалич, 59 – Джеко, 45
"Аталанта": Голлини, Паломино, Толой, Гозенс, Хатебур, Джимсити, Фройлер, Гомес (Муриэль, 86), де Роон, Иличич (Малиновский, 83), Сапата (Пашалич, 59)
"Рома": Лопес, Спинаццола, Б.Перес, Манчини (Верету, 68), Смоллинг, Фасио, Перотти (Вильяр, 78), Пеллегрини, Мхитарян, Клюйверт (К.Перес, 62), Джеко.

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чемпионат Италии Рома Италия Аталанта Руслан Малиновский Паулу Фонсека

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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