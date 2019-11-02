Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Малиновский назван лучшим игроком месяца в "Аталанте"

2 ноября, 14:43

За украинца проголосовали 90% пользователей

Малиновский - третий претендент на гол у "Аталанты"

Малиновский - третий претендент на гол у "Аталанты" / Фото: Reuters

Реклама

Завершилось голосование за звание лучшего игрока "Аталанты" по итогам октября. Лучшим игроком месяца был признан украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Читайте также: команда Малиновского повторила рекорд результативности из прошлого века

За полузащитника сборной Украины проголосовали 90% пользователей. За второго претендента, Луиса Муриэля, свой голос отдали 10%.

Напомним, в октябре Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" два матча в основе и еще три раза выходил на замену. В Лиге чемпионов украинец реализовал пенальти в ворота "Манчестер Сити", открыв счет своим голам за итальянский клуб и в турнире.

Смотрите гол Малиновского в ворота "МанСити"

После 10 туров чемпионата Италии "Аталанта" идет третьей, отставая от "Ювентуса" на пять очков. Следующий матч "бергамаски" проведут третьего ноября против "Кальяри".

Ранее мы писали, что беременная жена Малиновского совершила интимный ритуал перед игрой "Аталанта" – "Шахтер". Супруга украинца готовится сделать футболиста отцом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке УкраиныФутбол
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол
"Динамо "- "Шахтер": гол Попова в экстратайме выводит киевлян в 1/4 Кубка УкраиныФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...