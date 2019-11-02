Малиновский назван лучшим игроком месяца в "Аталанте"

Малиновский - третий претендент на гол у "Аталанты" / Фото: Reuters

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Завершилось голосование за звание лучшего игрока "Аталанты" по итогам октября. Лучшим игроком месяца был признан украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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За полузащитника сборной Украины проголосовали 90% пользователей. За второго претендента, Луиса Муриэля, свой голос отдали 10%.

Напомним, в октябре Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" два матча в основе и еще три раза выходил на замену. В Лиге чемпионов украинец реализовал пенальти в ворота "Манчестер Сити", открыв счет своим голам за итальянский клуб и в турнире.

Смотрите гол Малиновского в ворота "МанСити"

После 10 туров чемпионата Италии "Аталанта" идет третьей, отставая от "Ювентуса" на пять очков. Следующий матч "бергамаски" проведут третьего ноября против "Кальяри".

Ранее мы писали, что беременная жена Малиновского совершила интимный ритуал перед игрой "Аталанта" – "Шахтер". Супруга украинца готовится сделать футболиста отцом.

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