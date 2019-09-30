Вот-вот родит: беременная жена Малиновского совершила интимный ритуал перед игрой "Аталанта" – "Шахтер"

Супруга украинца, который во вторник будет противостоять "Шахтеру", готовится сделать футболиста отцом

Руслан и Роксана Малиновские / Фото: Instagram

Перед матчем Лиги чемпионов с "Шахтером", который состоится во вторник, украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил немного свободного времени, которое уделил своей жене Роксане. Супруги, ожидающие ребенка, прогулялись по старой части Бергамо. "Ti amo", – подписала совместное фото с Русланом его супруга, поделившись иллюстрацией со своими подписчиками в Instagram.

Отметим, что уже этой осенью у Руслана и Роксаны Малиновских должен появиться первенец. Как рассказывала ранее Роксана Малиновская, ждут девочку.

Стоит сказать, что жена Руслана Малиновского не скрывает свою беременность от публики, регулярно выкладывая фото со своим "животиком" в Instagram – в отличие, например, от той же Оксаны Баюл, которая скрывала рождение дочки, чтобы ее не сглазили.

Кстати, недавно Роксана Малиновская побывала в Доме Джульетты в Вероне. Существует поверье, что если прикоснуться к правой груди скульптуры возлюбленной Ромео и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Попросила Джульетту о помощи в осуществлении своего сокровенного желания и жена украинского полузащитника "Аталанты".

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Между тем уже во вторник, 1 октября, Руслан Малиновский будет противостоять своей бывшей команде в Лиге чемпионов. "Шахтер" уже назвал состав, который отправился на игру с "Аталантой". В число 20 футболистов попали Валерий Бондарь и Евгений Коноплянка, которые в прошлую пятницу отличились дебютными голами за "горняков".

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