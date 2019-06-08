Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Малиновский – о разгроме Сербии: "Скажу честно, не ожидал, что мы забьем столько мячей"

8 июня, 14:22

Украинский полузащитник записал на свой счет две результативные передачи

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: AFP

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал для "Сегодня" результат матча нашей сборной против Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020. По два мяча забили Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один мяч забил Роман Яремчук, а сам Малиновский записал на свой счет два ассиста.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

"Я еще перед игрой говорил, что все в этом матче будет зависеть от того, как сыграем мы, а не соперник. Если сыграем в свой лучший футбол, то у нас все получится. Мы показали сегодня очень качественную игру, поэтому и добились такого результата. Идеальный матч в нашем исполнении? Ну, наверное, можно сказать и так.

Скажу честно, я не ожидал, что мы забьем столько мячей. Да этого никто не мог предвидеть перед игрой. Но мы сыграли так, как позволил соперник. За счет правильных и своевременных действий мы заставляли их ошибаться. А за счет своих скоростей мы выходили из-под прессинга и создавали моменты. Ну и, конечно, сыграла свою роль сумасшедшая поддержка трибун, просто фантастика – спасибо Львову. Надеюсь, нас также поддержат и с Люксембургом", – сказал Малиновский.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча заявил, что наш козырь – физическое состояние игроков. А матч с Люксембургом будет очень принципиальным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сборная Украины, Евро-2020, Руслан Малиновский

Вы сейчас просматриваете новость " Малиновский – о разгроме Сербии: "Скажу честно, не ожидал, что мы забьем столько мячей"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Матвиенко: "Мы планку подняли, и теперь обязаны держать ее на уровне в матче с Люксембургом"

Сегодня, 14:09

Защитник сборной Украины – о победе над сербами в отборе на Евро-2020

Главного тренера сборной Черногории уволили за демарш перед матчем с Косово

Сегодня, 13:29

Наставник и несколько игроков отказались играть с Косово

Александр Зинченко поцеловал журналистку после феерической победы над Сербией

Сегодня, 13:11

Футболист сборной Украины не сдержал эмоций во время флеш-интервью

Яремчук: "Сейчас не нужно сильно радоваться. Следующая игра с Люксембургом"

Сегодня, 12:00

Нападающий рад, что сумел забить первый гол за сборную в своем родном городе

Цыганков: "Играть на таком стадионе – одно удовольствие"

Сегодня, 11:38

Один из героев встречи с балканцами – о победе в матче отбора на Евро-2020

Коноплянка: "Как мотивировал Шевченко? Там так полетела бутылка, что чуть не убила"

Сегодня, 10:56

Украинский полузащитник поблагодарил Львов за поддержку

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Юлия Мендель о сносе активистами памятника Жукову в Харькове

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Энтони Джошуа – Энди Руис. Видео нокаута

РФ отреагировала на решение трибунала ООН об освобождении моряков

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Сегодня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

Вчера, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Когда у человека наступает старость

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

"Нет". Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь