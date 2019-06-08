Малиновский – о разгроме Сербии: "Скажу честно, не ожидал, что мы забьем столько мячей"

Украинский полузащитник записал на свой счет две результативные передачи

Руслан Малиновский. Фото: AFP

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал для "Сегодня" результат матча нашей сборной против Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020. По два мяча забили Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один мяч забил Роман Яремчук, а сам Малиновский записал на свой счет два ассиста.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

"Я еще перед игрой говорил, что все в этом матче будет зависеть от того, как сыграем мы, а не соперник. Если сыграем в свой лучший футбол, то у нас все получится. Мы показали сегодня очень качественную игру, поэтому и добились такого результата. Идеальный матч в нашем исполнении? Ну, наверное, можно сказать и так. Скажу честно, я не ожидал, что мы забьем столько мячей. Да этого никто не мог предвидеть перед игрой. Но мы сыграли так, как позволил соперник. За счет правильных и своевременных действий мы заставляли их ошибаться. А за счет своих скоростей мы выходили из-под прессинга и создавали моменты. Ну и, конечно, сыграла свою роль сумасшедшая поддержка трибун, просто фантастика – спасибо Львову. Надеюсь, нас также поддержат и с Люксембургом", – сказал Малиновский.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча заявил, что наш козырь – физическое состояние игроков. А матч с Люксембургом будет очень принципиальным.

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