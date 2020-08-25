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Малиновский обставил Цыганкова в рейтинге самых дорогих футболистов Украины

25 августа, 15:28

Олег Люлька Олег Люлька

За неполных пять месяцев украинский полузащитник "Аталанты" подорожал сразу на 10 миллионов евро

Футбольно-финансовый портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков чемпионата Италии. Согласно новым оценкам аналитиков, украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский подорожал сразу на 10 миллионов евро по сравнению с 8 апреля 2020 года и теперь стоит 21 млн вместо прежних 11 млн.

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Таким образом Малиновский вышел на второе место в рейтинге самых дорогостоящих украинских игроков. Возглавляет этот список Александр Зинченко из "Манчестер Сити" (24 миллиона евро). Между тем на третью строчку опустился вингер "Динамо" Виктор Цыганков, напротив которого Transfermarkt установил ценник в 16 млн евро.

ТОП-10 украинских футболистов от Transfermarkt

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Динамика изменения стоимости Малиновского

Руслан Малиновский Александр Зинченко

Руслан Малиновский Александр Зинченко / Фото: Getty Images

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Отметим, что самым дорогостоящим футболистом чемпионата Италии назван обидчик "Шахтера" в недавнем полуфинале Лиги Европы – форвард "Интера" Ромелу Лукаку. Бельгийца оценивают в 85 миллионов евро.

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Напомним, что в завершившемся сезоне Руслан Малиновский с "Аталантой" стал бронзовым призером чемпионата Италии, а в Лиге чемпионов пробился в четвертьфинал, где уступил "ПСЖ".

Смотрите, как забивает Малиновский

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