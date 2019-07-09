Малиновский опасается, что проблемы с трансфером скажутся на беременности его жены

Украинский чемпион Бельгии обвинил "Генк" в перекручивании его слов: "Меня выставляют в дурном свете"

Руслан Малиновский и его жена Роксана. Фото: Instagram

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский рассказал Het Nieuwsblad о ситуации, связанной с желанием сменить клуб. Интересно, что чемпионы Бельгии уже подписали игрока, призванного заменить украинца. Им стал Патрик Грошовски из "Виктории" Пльзень. При этом самого Малиновского "Генк" все еще не отпускает в "Сампдорию", хотя, по слухам, трансфер Руслана в бывшую команду Алексея Михайличенко за 15 млн евро уже согласован.

Руслан Малиновский и его жена Роксана Фото: Instagram

"Генк" не сдерживает свое слово и искажает мои заявления, – посетовал Руслан Малиновский. – Это было мое решение не отправляться с командой на сбор. Я сказал это тренеру честно, потому что не хотел мешать формированию новой команды. Это знак моего уважения к нему и "Генку". Я мог бы многое рассказать, но предпочитаю этого не делать из уважения к одноклубникам и фанатам клуба. Но мне не нравится эта ситуация. Поверьте, в этом нет моей вины. Моя жена беременна, я боюсь за нее. Вся эта ситуация заставляет ее нервничать".

"Пока мой агент ведет переговоры с "Генком", не хочу рассказывать больше. Надеюсь, "Генк" больше не будет выставлять меня в плохом свете, чтобы я мог покинуть клуб, имея со всеми дружеские отношения", – заключил Руслан Малиновский.

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Ранее мы сообщали, что тренер "Генка" категорически высказался об украинце Малиновском. "Руслан дал нам понять, что хочет покинуть клуб. Я с ним разговаривал и просил, чтобы он проявлял хотя бы минимальное уважение к клубу и своим партнерам. Но его психическое состояние на данный момент не оптимально. Поэтому я решил не брать его с собой на сбор", – заявил наставник бельгийского гранда Феличе Маццу.

Также мы писали, что за Малиновского заступилась беременная жена, готовящаяся к рождению дочки. "Руслан – не тот человек, который хочет испортить отношения. Он всего лишь заботится о будущем своей семьи и хочет расти в профессиональном плане, как любой нормальной игрок", – написала в Instagram Роксана Малиновская.

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