Малиновский поможет Роналду: прогноз на матч чемпионата Италии "Аталанта" – "Лацио"

В центральном матче первого полного послекарантинного тура чемпионата Италии, в котором "Аталанта" сегодня принимает "Лацио", аналитики отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Игра в Бергамо между четвертой и второй командами Серии А начнется в 22:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн "Аталанта" – "Лацио" можно в трансляции на нашем сайте.
Аналитики ожидают в Бергамо 24 июня конкурентную борьбу, при этом на победу "Аталанты" украинца Руслана Малиновского установлен коэффициент 2.14, на ничью – 3.80, на победу "Лацио" – 3.25. Таким образом в процентном соотношении картина следующая: вероятность выигрыша "Аталанты" – 45%, ничейного исхода – 25%, выигрыша "Лацио" – 30%. При этом аналитики предрекают результативный поединок – с тремя и более голами (коэффициент на "больше 2,5 гола" – 1.57).
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Если прогноз аналитиков, что "Аталанта" отберет очки у "Лацио", оправдается, это очень поможет Криштиану Роналду и его "Ювентусу" на пути к чемпионскому титулу.
ТОП-10 претендентов на гол в матче "Аталанта" – "Лацио"
- Чиро Иммобиле (Лацио) 2.00
- Дуван Сапата (Аталанта) 2.20
- Луис Мурьель (Аталанта) 2.50
- Амад Траоре (Аталанта) 2.50
- Руслан Малиновский (Аталанта) 2.50
- Йосип Иличич (Аталанта) 2.60
- Фелепе Кайседо (Лацио) 3.10
- Алехандро Гомес (Аталанта) 3.20
- Луис Альберто (Лацио) 3.40
- Сергей Милинкович-Савич (Лацио) 3.60
Турнирная таблица чемпионата Италии
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