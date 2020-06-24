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Малиновский поможет Роналду: прогноз на матч чемпионата Италии "Аталанта" – "Лацио"

24 июня, 18:36

Олег Люлька Олег Люлька

В центральном поединке 27-го тура чемпионата Италии небольшое предпочтение отдают команде украинца

В центральном матче первого полного послекарантинного тура чемпионата Италии, в котором "Аталанта" сегодня принимает "Лацио", аналитики отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Игра в Бергамо между четвертой и второй командами Серии А начнется в 22:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн "Аталанта" – "Лацио" можно в трансляции на нашем сайте.

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Аналитики ожидают в Бергамо 24 июня конкурентную борьбу, при этом на победу "Аталанты" украинца Руслана Малиновского установлен коэффициент 2.14, на ничью – 3.80, на победу "Лацио" – 3.25. Таким образом в процентном соотношении картина следующая: вероятность выигрыша "Аталанты" – 45%, ничейного исхода – 25%, выигрыша "Лацио" – 30%. При этом аналитики предрекают результативный поединок – с тремя и более голами (коэффициент на "больше 2,5 гола" – 1.57).

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Если прогноз аналитиков, что "Аталанта" отберет очки у "Лацио", оправдается, это очень поможет Криштиану Роналду и его "Ювентусу" на пути к чемпионскому титулу.

Руслан Малиновский
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Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

ТОП-10 претендентов на гол в матче "Аталанта" – "Лацио"

  • Чиро Иммобиле (Лацио) 2.00
  • Дуван Сапата (Аталанта) 2.20
  • Луис Мурьель (Аталанта) 2.50
  • Амад Траоре (Аталанта) 2.50
  • Руслан Малиновский (Аталанта) 2.50
  • Йосип Иличич (Аталанта) 2.60
  • Фелепе Кайседо (Лацио) 3.10
  • Алехандро Гомес (Аталанта) 3.20
  • Луис Альберто (Лацио) 3.40
  • Сергей Милинкович-Савич (Лацио) 3.60

Турнирная таблица чемпионата Италии

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прогноз чемпионат Италии Лацио Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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