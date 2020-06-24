Малиновский поможет Роналду: прогноз на матч чемпионата Италии "Аталанта" – "Лацио"

В центральном матче первого полного послекарантинного тура чемпионата Италии, в котором "Аталанта" сегодня принимает "Лацио", аналитики отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Игра в Бергамо между четвертой и второй командами Серии А начнется в 22:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн "Аталанта" – "Лацио" можно в трансляции на нашем сайте.

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Аналитики ожидают в Бергамо 24 июня конкурентную борьбу, при этом на победу "Аталанты" украинца Руслана Малиновского установлен коэффициент 2.14, на ничью – 3.80, на победу "Лацио" – 3.25. Таким образом в процентном соотношении картина следующая: вероятность выигрыша "Аталанты" – 45%, ничейного исхода – 25%, выигрыша "Лацио" – 30%. При этом аналитики предрекают результативный поединок – с тремя и более голами (коэффициент на "больше 2,5 гола" – 1.57).

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Если прогноз аналитиков, что "Аталанта" отберет очки у "Лацио", оправдается, это очень поможет Криштиану Роналду и его "Ювентусу" на пути к чемпионскому титулу.

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ТОП-10 претендентов на гол в матче "Аталанта" – "Лацио"

Чиро Иммобиле (Лацио) 2.00

Дуван Сапата (Аталанта) 2.20

Луис Мурьель (Аталанта) 2.50

Амад Траоре (Аталанта) 2.50

Руслан Малиновский (Аталанта) 2.50

(Аталанта) 2.50 Йосип Иличич (Аталанта) 2.60

Фелепе Кайседо (Лацио) 3.10

Алехандро Гомес (Аталанта) 3.20

Луис Альберто (Лацио) 3.40

Сергей Милинкович-Савич (Лацио) 3.60

Турнирная таблица чемпионата Италии

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