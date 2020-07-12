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Малиновский забил сумасшедший гол "Ювентусу" – Турин от фиаско спас Роналду: обзор суперматча

12 июля, 01:56

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский полузащитник отличился шикарным ударом с нерабочей ноги, но этот мяч не стал победным для "Аталанты"

Руслан Малиновский забил очередной невероятный гол. В гостевом матче своей "Аталанты" против лидера Серии А "Ювентуса" украинский полузащитник удачно вышел на замену при счете 1:1, буквально расстреляв ворота туринцев сумасшедшим по силе ударом с 14 метров. Что удивительно, Руслан, известный феноменальными голами с левой, в этот раз отличился правой, нерабочей, ногой!

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Однако стать победным для "Аталанты" шикарному голу Руслана Малиновского оказалось не суждено. От поражения "Ювентус" спас Криштиану Роналду, который на последней минуте основного времени реализовал свой уже второй в матче пенальти. В итоге – ничья 2:2. "Ювентус" продолжает уверенно лидировать, тогда как "Аталанта" Малиновского упустила шанс выйти на второе место в чемпионате Италии. И тем не менее, Руслан – красавчик!

Обзор матча "Ювентус" – "Аталанта" (2:2)

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"Ювентус" – "Аталанта" – 2:2
Голы: Роналду, 55 (пен), 90 (пен) – Сапата, 16, Малиновский, 80
"Ювентус": Щесны – Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило (Алекс Сандро, 56) – Рабио, Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 81) – Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду
"Аталанта": Голлини – Толой, Паломино (Кальдара, 75), Джимсити – Хатебур, де Роон, Фройлер (Тамезе, 75), Госенс – Гомес (Малиновский, 68) – Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68)
Предупреждения: Куадрадо, Рабио – Пашалич, Хатебур

Смотрите гол Малиновского в ворота "Ювентуса"

Статистика матча "Ювентус" – "Аталанта" (2:2)

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Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

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Роналду и Малиновский

Роналду и Малиновский / Фото: Reuters

Турнирная таблица чемпионата Италии

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видео голов чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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