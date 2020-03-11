"Малиновского нужно проверить на коронавирус": заявление украинских футбольных властей по нашему "итальянцу"

Глава медико-спортивного департамента Украинской федерации футбола Вячеслав Попов заявил, что полузащитник итальянской "Аталанты" и национальной сборной Руслан Малиновский перед вылетом в нашу страну должен пройти проверку на коронавирус.
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"Много открытых вопросов по Италии, в частности, в контексте того, как вызывать из страны футболистов и тренеров на сборы национальной команды Украины, – заявил Вячеслав Попов. – Считаю, что перед вылетом в Украину Малиновского и тренеров нужно обследовать на коронавирус, прежде всего ради их же безопасности, а также ради безопасности всей сборной"
Напомним, Италия, где выступает Руслан Малиновский, является центром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. На этот момент в стране выявлено 10 149 случаев заражения. Вирус унес 631 жизнь, выздоровело 724 человека.
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Как мы писали ранее, коронавирус опосредствованно уже ударил по команде Андрея Шевченко: матч Польша – Украина пройдет без зрителей. Поединок состоится в Хожуве 31 марта. Четырьмя днями ранее при пустых трибунах Украина должна сыграть в Париже с Францией.
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