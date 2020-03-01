"Манчестер Сити" – "Астон Вилла": онлайн финального поединка Кубка английской лиги

Чудеса случаются. В матче чемпионата Англии "Уотфорд" обыграл "Ливерпуль", тем самым, "уничтожив" их шикарную беспроигрышную серию в 44 поединка. Возможно, и сегодня "Астон Вилла" последует примеру и заберет трофей у "Манчестер Сити". Представляем вашему вниманию онлайн финального матча Кубка английской лиги, в котором сыграют "Астон Вилла" и "Манчестер Сити".

Онлайн "Манчестер Сити" – "Астон Вилла"

Аутсайдер против лидера.

В Английской Премьер-лиге эти команды находятся на разных полюсах. Команда Гвардиолы занимает второе место с 57 очками в активе, а вот подопечные Дина Смита борются за выживание. После 27 туров "Астон Вилла" набрала 25 очков, расположились на 19-й строчке таблицы, в четырех пунктах от последнего места.

Турнирный путь.

Но, кубок и чемпионат это разные вещи. Тут команды прошли довольно интересный путь к финалу. Если не упоминать победы "Астон Виллы" над клубами из низших дивизионов, то можно вспомнить выигрыш у "Ливерпуля" со счетом 5:0 в четвертьфинале турнира. Здесь стоит напомнить, что из-за клубного чемпионата мира команда Клоппа приехала в Бирмингем молодежным составом.

"Манчестер Сити" начал выступление в Кубке лиги с 1/16 финала, то есть провел на один матч меньше. До финала "горожане" победили "Престон", "Саутгемптон", "Оксфорд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед".

Состав на игру

У Гвардиолы немало проблем с травмированными. В поединке Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла "Реал Мадрид", новое повреждение получил Эмерик Ляпорт. Лучший защитник "Сити" только восстановился от тяжелой травмы колена.

Смотрите обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити":

Интересно, что Александр Зинченко был включен в заявку на финал Кубка лиги против "Астон Виллы". В последний раз украинец появлялся на поле в 25-м туре АПЛ против "Тоттенхэма" и получил в этом матче красную карточку. После этого он не попадал даже на скамейку запасных "Сити" на протяжении двух матчей.

У "Астон Виллы" в лазарете находятся форвард Уэсли и центральный полузащитник Джон Макгинн, а также вратари Джед Стир и Том Хитон. Также против "Манчестер Сити" не сможет сыграть Дэнни Дринкуотер, который в Кубке Лиги был заигран за "Бернли".

Ориентировочные составы:

"Астон Вилла": Ниланд – Хаус, Мингс, Энгелс, Таргет, Накамба, Ауригэйн, Гильбер, Грилиш, Саматта, Эль-Гази.

"Манчестер Сити": Браво – Менди, Гарсия, Фернандиньо, Уокер, Сильва, Родриго, Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро, Силва.

Что говорили тренеры:

Тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

"Первая победа в Кубке – особенная, потому что ты не знаешь, способен ли на это. И только потом понимаешь, насколько это сложно. Так что в этот раз чувствую еще больше удовлетворения, чем раньше. С каждым разом победа в Кубке лиги дается все сложнее", – рассказал Гвардиола.

"Я использовал Джона Терри в качестве примера для игроков. Я говорил, сколько это значило для него. Люди могут принижать значимость Кубка лиги. Да, он ниже Кубка Англии, но мы пытаемся отобрать его у "Манчестер Сити". Сам Терри четко объяснил, почему стоит выйти и выиграть финал и трофей", – рассказал наставник "Астон Виллы" Дин Смит.

Накануне Гвардиола убил в Мадриде двух зайцев – тренер "Манчестер Сити" и "Реал" одолел 2:1, и рекорд на свой счет записал. Наставник Александра Зинченко стал коучем, который чаще других в этом веке обыгрывал "Королевский клуб".

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