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"МЮ" проэкзаменует команду Ярмоленко, а "Ливерпуль" встретится с "Челси": расписание и результаты шестого тура АПЛ

20 сентября, 13:03

Поединки чемпионата Англии растянутся на три дня

После еврокубковых поединков в Англии стартует внутренний чемпионат. В шестом туре центральным противостоянием станет встреча победителя Лиги чемпионов и обладателя кубка Лиги Европы.

"Ливерпуль" свой поединок в Лиге чемпионов проиграл в Италии против "Наполи", а вот "Челси" уступил "Валенсии".

Как "Ливерпуль" проиграл "Наполи":

Как "Челси" уступил "Валенсии":

Также интересно будет посмотреть на матч "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко и "Манчестер Юнайтед". Кстати, команда Сульшера в Лиге Европы минимально обыграл Астану.

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20 сентября, пятница

22:00 – "Саутгемптон" – "Борнмут"

21 сентября, суббота

14:30 – "Лестер" - "Тоттенхэм"

17:00 - "Бернли" - "Норвич"

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17:00 - "Эвертон" - "Шеффилд Юнайтед"

17:00 - "Манчестер Сити" - "Уотфорд"

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19:30 - "Ньюкасл" - "Брайтон"

22 сентября, воскресенье

16:00 -" Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон"

16:00 - "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед"

18:30 - "Арсенал" - "Астон Вилла"

18:30 - "Челси" – "Ливерпуль"

Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Юрген Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в ЛЧ.

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челси чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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