"МЮ" проэкзаменует команду Ярмоленко, а "Ливерпуль" встретится с "Челси": расписание и результаты шестого тура АПЛ

После еврокубковых поединков в Англии стартует внутренний чемпионат. В шестом туре центральным противостоянием станет встреча победителя Лиги чемпионов и обладателя кубка Лиги Европы.
"Ливерпуль" свой поединок в Лиге чемпионов проиграл в Италии против "Наполи", а вот "Челси" уступил "Валенсии".
Как "Ливерпуль" проиграл "Наполи":
Как "Челси" уступил "Валенсии":
Также интересно будет посмотреть на матч "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко и "Манчестер Юнайтед". Кстати, команда Сульшера в Лиге Европы минимально обыграл Астану.
20 сентября, пятница
22:00 – "Саутгемптон" – "Борнмут"
21 сентября, суббота
14:30 – "Лестер" - "Тоттенхэм"
17:00 - "Бернли" - "Норвич"
В трендеЧаще в еврокубках Гвардиола не встречался ни с кем: анонс матча "Шахтер" – "Манчестер Сити"
17:00 - "Эвертон" - "Шеффилд Юнайтед"
17:00 - "Манчестер Сити" - "Уотфорд"
19:30 - "Ньюкасл" - "Брайтон"
22 сентября, воскресенье
16:00 -" Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон"
16:00 - "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед"
18:30 - "Арсенал" - "Астон Вилла"
18:30 - "Челси" – "Ливерпуль"
Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Юрген Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в ЛЧ.
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