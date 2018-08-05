"Манчестер Сити" без Зинченко завоевал Суперкубок Англии

Сегодня, 19:54

Серхио Агуэро преодолел исторический рубеж в составе "Манчестер Сити"


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче за Суперкубок Англии (2:0). Для "горожан" эта победа в турнире стала пятой в истории и первой за последние шесть лет. По числу трофеев "Сити" обошел "Челси" (4 победы в Суперкубке). Больше побед остается у "Тоттенхэма" (7), "Эвертона" (9), "Ливерпуля", "Арсенала" (по 15) и "Манчестер Юнайтед" (21).

Нападающий Серхио Агуэро первым в истории "Манчестер Сити" преодолел отметку в 200 мячей и сразу же довел это количество до 201-го.

Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку команды Пепа Гвардиолы. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" согласился продать Зинченко, но украинец против.

"Челси" – "Манчестер Сити" – 0:2
Голы: Агуэро (13, 58)

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли, Жоржиньо, Педро (Мозес, 79), Фабрегас (Дринкуотер, 60), Хадсон-Одои (Виллиан, 59), Мората (Абрахам, 69).

"Манчестер Сити": Браво, Стоунз (Гомес, 90), Менди, Уокер, Лапорт (Отаменди, 87), Фоден (Браим Диас, 76), Фернандиньо, Марез (Габриэл Жезус, 68), Бернарду Силва, Сане (Гюндоган, 46), Агуэро (Компани, 80).

Вчера был разыгран Суперкубок Франции. В битве за трофей сошлись "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Парижане разгромили монегасков со счетом – 4:0, дубль на счету Анхеля Ди Марии.

Напомним, что в Украине 21 июля прошел матч за Суперкубок. В Одессе "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0 и в седьмой раз забрало трофей.
футбол, суперкубок, Манчестер Сити, Челси Лондон

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