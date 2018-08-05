"Манчестер Сити" без Зинченко завоевал Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче за Суперкубок Англии (2:0). Для "горожан" эта победа в турнире стала пятой в истории и первой за последние шесть лет. По числу трофеев "Сити" обошел "Челси" (4 победы в Суперкубке). Больше побед остается у "Тоттенхэма" (7), "Эвертона" (9), "Ливерпуля", "Арсенала" (по 15) и "Манчестер Юнайтед" (21).

Нападающий Серхио Агуэро первым в истории "Манчестер Сити" преодолел отметку в 200 мячей и сразу же довел это количество до 201-го.

Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку команды Пепа Гвардиолы. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" согласился продать Зинченко, но украинец против.

"Челси" – "Манчестер Сити" – 0:2

Голы: Агуэро (13, 58)

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли, Жоржиньо, Педро (Мозес, 79), Фабрегас (Дринкуотер, 60), Хадсон-Одои (Виллиан, 59), Мората (Абрахам, 69).

"Манчестер Сити": Браво, Стоунз (Гомес, 90), Менди, Уокер, Лапорт (Отаменди, 87), Фоден (Браим Диас, 76), Фернандиньо, Марез (Габриэл Жезус, 68), Бернарду Силва, Сане (Гюндоган, 46), Агуэро (Компани, 80).

Вчера был разыгран Суперкубок Франции. В битве за трофей сошлись "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Парижане разгромили монегасков со счетом – 4:0, дубль на счету Анхеля Ди Марии.

Напомним, что в Украине 21 июля прошел матч за Суперкубок. В Одессе "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0 и в седьмой раз забрало трофей.