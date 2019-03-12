"Манчестер Сити" готов доказывать, что не нарушал финансовый fair play

Проверки в отношении "Манчестер Сити" проводят ФИФА, УЕФА и Премьер-Лига

Фото: AFP

"Манчестер Сити" готов доказывать, что не нарушал финансовый fair play //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7cb/e51/5c87cbe51e0ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7cb/e51/5c87cbe51e0ce.jpg 2019-03-12T17:12:09+02:00 Футбол Проверки в отношении "Манчестер Сити" проводят ФИФА, УЕФА и Премьер-Лига

"Манчестер Сити" отрицает любые обвинения насчет нарушений правил финансового fair play и собирается доказать чистоту своих действий. В данный момент свои проверки в отношении клуба с "Этихад" проводят ФИФА, УЕФА и Премьер-Лига. Это стало следствием серии публикаций журнала Spiegel о том, что "Сити" злостно нарушал установленные правила ФФП, причем делал это по прямому указанию шейха Мансура, который хотел вложить в свой клуб больше позволенного лимита денег.

Тем не менее, столь накаленная атмосфера и потенциальные санкции со стороны футбольных властей не страшат "Сити". Чемпионы Премьер-Лиги продолжают верить, что все обвинения сфабрикованы.

"В своем заявлении в четверг мы сообщили, что приветствуем расследование УЕФА – и это действительно так. Важно, чтобы эта история не оказала негативного влияния на то, чего мы пытаемся достичь на футбольном поле на столь важной стадии сезона.

Однако мы окажем полное содействие следствию, и наши ответы докажут, что мы придерживались ФФП", – цитирует свой источник в "Сити" Daily Mirror.

Напомним, что сегодня состоится украинское дерби в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов – команда Александра Зинченко "Манчестер Сити" встретится с коллективом Евгения Коноплянки "Шальке". В первом матче англичане одержали волевую победу благодаря голам на последних минутах. Онлайн "Манчестер Сити" – "Шальке" можно смотреть с помощью текстовой трансляции на сайте segodnya.ua.

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