"Манчестер Сити" планирует всеми силами удержать одного из лидеров: в клубе готовят сумасшедший контракт

"Манчестер Сити" намерен удержать в команде нападающего Рахима Стерлинга и предложил ему новый контракт, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. По сведениям источника, английский клуб предложил игроку зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Таким образом "горожане" надеются сохранить футболиста, несмотря на интерес к нему со стороны мадридского "Реала". Впрочем, форвард все равно может уйти, так как "Манчестер Сити" на два года отстранен от участия в еврокубках за нарушения финансового фэйр-плей.

Читайте также: Зинченко на карантине неустанно тренируется – Влада Седан выступает в качестве тренера

В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 39 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Реклама

Также добавим, что Андрей Лунин на время остался без работы из-за коронавируса. "Овьедо", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, ввел режим самоизоляции для игроков, сотрудников и персонала клуба.

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Смотрите обзор матча команд Зинченко и Лунина "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама