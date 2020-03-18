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"Манчестер Сити" планирует всеми силами удержать одного из лидеров: в клубе готовят сумасшедший контракт

18 марта, 23:09

Максим Перепелица

Английский гранд хочет, чтобы Рахим Стерлинг остался в команде

"Манчестер Сити" намерен удержать в команде нападающего Рахима Стерлинга и предложил ему новый контракт, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. По сведениям источника, английский клуб предложил игроку зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Таким образом "горожане" надеются сохранить футболиста, несмотря на интерес к нему со стороны мадридского "Реала". Впрочем, форвард все равно может уйти, так как "Манчестер Сити" на два года отстранен от участия в еврокубках за нарушения финансового фэйр-плей.

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В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 39 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Также добавим, что Андрей Лунин на время остался без работы из-за коронавируса. "Овьедо", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, ввел режим самоизоляции для игроков, сотрудников и персонала клуба.

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Смотрите обзор матча команд Зинченко и Лунина "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити":

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чемпионат Англии Манчестер Сити Рахим Стерлинг

Источник: Сегодня|Спорт

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