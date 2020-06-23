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"Манчестер Сити" потерял лидера до конца сезона: Агуэро получил травму и собрался на операцию

23 июня, 14:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Серхио травмировался в понедельник в домашнем матче чемпионата Англии с "Бернли"

Неприятное известие получил тренерский штаб "Манчестер Сити" после вчерашнего поединка чемпионата Англии с "Бернли". Повреждение нападающего Серхио Агуэро, которого на 45-й минуте матча в понедельник заменил Габриэл Жезус, оказалось довольно серьезным. Напомним, "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" с Зинченко в составе.

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32-летний Агуэро повредил мениск, сообщил отец футболиста Лионель дель Кастильно. Его слова приводит Marca:

"Я совсем недавно говорил с Серхио. Он испытывал проблемы с коленом на протяжении недели. Это мениск. Во вторник он пройдет обследование и будет ясна степень серьезности травмы. Его прооперируют в Барселоне – как и в прошлый раз".

В Премьер-лиге в этом сезоне форвард забил 16 мячей и делит третье место в списке бомбардиров, на три гола отставая от Джейми Варди из "Лестера". После 30 туров "МанСити" держится на второй позиции, на девять очков опережая "Лестер" и на 20 отставая от "Ливерпуля".

Во время карантина Агуэро играл в футбол с собакой на участке возле дома.

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Смотрите, как Серхио Агуэро забивал в Лиге чемпионов в ворота итальянской "Аталанты"

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футбол травма операция Манчестер Сити Серхио Агуэро Бернли Габриэл Жезус

Источник: xsport.ua

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