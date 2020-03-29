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Нашел спарринг-партнера: нападающий "Манчестер Сити" играет в футбол с собакой на участке возле дома

29 марта, 19:06

Вадим Авдасев

Серхио Агуэро развлекается в компании четвероногого друга

Спортсмены продолжают находить себя занятия на время вынужденного простоя во время пандемии коронавируса. Недавно звезды футбола показали, как развлекаются во время карантина. К компании футболистов, которые поделились с миром своими буднями на карантине добавился нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

31-летний аргентинец развлекается со своей собакой породы такса. На зеленой лужайке возле дома кум Лионеля Месси погонял мяч с четвероногим другом. И тот в меру способностей постарался поддержать компанию и даже немного поводил мяч.

К слову, главный тренер "Манчестер Сити" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом.

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На момент остановки чемпионата Англии "МанСити" занимает второе место, на четыре очка опережая "Лестер" и имея игру в запасе. Серхио Агуэро с 16 голами делит третье-четвертое места с египтянином Мохамедом Салахом из "Ливерпуля".

Читайте о том, что УЕФА не пустит в еврокубки страны, где результаты сезона отменят.

Смотрите, как Агуэро забивал в Англии итальянской "Аталанте" на групповом этапе Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин футбол Манчестер Сити коронавирус Серхио Агуэро

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