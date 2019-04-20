Украинец Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире

Наш футболист попал в топ игроков в возрасте до 23 лет

Александр Зинченко. Фото: AFP

Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира в возрасте до 23-х лет по данным Transfermarkt. Стоимость 22-летнего воспитанника донецкого "Шахтера" оценивается в 15 миллионов евро, что делает его девятым футболистом в списке.

Отметим, позиция защитника – не родная для Зинченко, он начинал свою карьеру в центре полузащиты, а на фланг его перевел Хосеп Гвардиола. Но в сборной Украины Александр выступает на более привычной позиции в центре.

Самым дорогим левым защитником мира до 23-х лет является футболист сборной Испании и "Валенсии" Хосе Луис Гайя, со стоимостью 40 миллионов евро.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко вернулся в общую группу "Манчестер Сити". Украинец из-за травмы пропустил пять предыдущих матчей своей команды.

Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

Как сообщалось ранее, другой одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины - автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом.

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