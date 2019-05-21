"Манчестер Сити" проведет прощальный матч для своего капитана с командой звезд Премьер-лиги
Все собранные средства будут пожертвованы бездомным, проживающим в Манчестере
Бельгийский защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани проведет прощальный матч за клуб. Об этом сообщает официальный сайт "горожан". 11 сентября на стадионе "Этихад" состоится матч между легендами "Манчестер Сити" и звездами Премьер-лиги. Все собранные средства будут пожертвованы бездомным, проживающим в Манчестере.
33-летний Компани выступал за "Манчестер Сити" с 2008 года. В составе "горожан" бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. Всего за клуб из Манчестера он провел 360 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 20 матчей во всех турнирах, а также отметился 11 результативными передачами.
Со следующего сезона Компани станет играющим тренером "Андерлехта". Ранее мы сообщали, что "Андерлехт" впервые за 56 лет не вышел в еврокубки. Цвета клуба, напомним, защищает украинец Евгений Макаренко.
Кстати, украинский полузащитник Александр Зинченко собрал на одном фото все трофеи "МанСити" в этом сезоне. "Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас", - написал украинский футболист в соцсетях.
Награждение чемпиона Англии:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Манчестер Сити" проведет прощальный матч для своего капитана с командой звезд Премьер-лиги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загадка для соцсетей: разбил ли "МанСити" кубок АПЛ?
Футболисты лучшей команды Англии опубликовали видео с якобы разбитым трофеем
Надувные бананы для Зинченко и шампанское из горла: "МанСити" эмоционально отмечает требл
Пока команда гуляет, тренер "горожан" Хосеп Гвардиола озвучил главную цель на будущее – выиграть Лигу чемпионов
"Настоящая!": Зинченко оригинально проверил на подлинность медаль за победу в Кубке Англии
Украинский футболист "Манчестер Сити" попробовал на зуб свою награду после разгрома "Уотфорда" на "Уэмбли"
Из "Манчестер Сити" ушел защитник, чей гол принес клубу чемпионство
Венсан Компани покинул "Манчестер Сити" после 11 сезонов в клубе, защитник подписал трехлетний контракт с Андерлехтом