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"Манчестер Сити" проведет прощальный матч для своего капитана с командой звезд Премьер-лиги

21 мая, 23:00

Все собранные средства будут пожертвованы бездомным, проживающим в Манчестере

Венсан Компани
Венсан Компани. Фото: AFP

Бельгийский защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани проведет прощальный матч за клуб. Об этом сообщает официальный сайт "горожан". 11 сентября на стадионе "Этихад" состоится матч между легендами "Манчестер Сити" и звездами Премьер-лиги. Все собранные средства будут пожертвованы бездомным, проживающим в Манчестере.

33-летний Компани выступал за "Манчестер Сити" с 2008 года. В составе "горожан" бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. Всего за клуб из Манчестера он провел 360 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 20 матчей во всех турнирах, а также отметился 11 результативными передачами.

Со следующего сезона Компани станет играющим тренером "Андерлехта". Ранее мы сообщали, что "Андерлехт" впервые за 56 лет не вышел в еврокубки. Цвета клуба, напомним, защищает украинец Евгений Макаренко.

Кстати, украинский полузащитник Александр Зинченко собрал на одном фото все трофеи "МанСити" в этом сезоне"Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас", - написал украинский футболист в соцсетях.

Награждение чемпиона Англии:

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Тег товарищеский матч, Манчестер Сити, Венсан Компани

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Championat.ru

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