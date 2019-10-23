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"Манчестер Сити" сможет зарабатывать деньги на боях в клетке

23 октября, 20:47

Клуб хочет построить новую арену

Ман Сити

Ман Сити

"Манчестер Сити" планирует построить крытый стадион для проведения концертов, матчей НБА и боев смешанных единоборств.

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Смотрите гол Малиновского в ворота "МанСити"

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Арену планируется построить рядом с клубным стадионом "Этихад". Городской совет Манчестера и большинство жителей района уже одобрили данный проект.

Планируется, что вместимость стадиона составит 21 тыс. мест. Строительство арены займет около трех лет. В последние годы руководство "Манчестер Сити" потратило около 500 миллионов евро на инвестиции в район, где находится клубный стадион.

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Смотрите обзор матча "Ман Сити" – "Аталанта":

"Манчестер Сити", набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Напомним, ранее Леоненко отчитал Зинченко за "чумовую" радость и призывы к сексу. "Знаете, что сказал бы ему Валерий Васильевич Лобановский? Раз у тебя столько сил осталось после такой тяжелейшей игры – поехали на тренировку", – высказался Леоненко.

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Манчестер Сити НБА

Источник: The Sun

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