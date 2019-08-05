"Горожане" стали первым клубом, выигравшим чемпионат и три Кубка в Англии

"МанСити" с трофеем / Фото: AFP

"Манчестер Сити" установил рекорд Англии – выиграл все трофеи за год https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B5 2019-08-05T14:38:00+03:00 Футбол "Горожане" стали первым клубом, выигравшим чемпионат и три Кубка в Англии

Футболисты "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграли "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы установили национальный рекорд, став первой английской командой в истории, которой удалось выиграть за один календарный год все внутренние трофеи.

Стартовая встреча нового английского сезона прошла на стадионе "Уэмбли" в присутствии 77 565 зрителей. Основное время матча завершилось со счетом – 1:1. В серии пенальти со счетом 5:4 точнее были футболисты манчестерского клуба. Один из пенальти у "горожан" забил украинский полузащитник Александр Зинченко.

"Сити" играл за Суперкубок на правах чемпиона и обладателя кубка страны, а "Ливерпуль" стал участником матча, заняв второе место в чемпионате.

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"Манчестер Сити" стал первой английской командой, которой удалось выиграть все внутренние трофеи за один календарный год. В финале Кубка Англии "горожане" разгромили "Уотфорд" (6:0), решающем матче Кубка английской лиги обыграли "Челси" – 0:0 (4:3 пен), а также стали чемпионами АПЛ, опередив "Ливерпуль" на одно очко.

Для Гвардиолы Суперкубок Англии стал 28-м трофеем в карьере.

Мы проводили онлайн матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити".

Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

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