"Манчестер Сити" установил рекорд Англии – выиграл все трофеи за год

Футболисты "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграли "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы установили национальный рекорд, став первой английской командой в истории, которой удалось выиграть за один календарный год все внутренние трофеи.
Стартовая встреча нового английского сезона прошла на стадионе "Уэмбли" в присутствии 77 565 зрителей. Основное время матча завершилось со счетом – 1:1. В серии пенальти со счетом 5:4 точнее были футболисты манчестерского клуба. Один из пенальти у "горожан" забил украинский полузащитник Александр Зинченко.
"Сити" играл за Суперкубок на правах чемпиона и обладателя кубка страны, а "Ливерпуль" стал участником матча, заняв второе место в чемпионате.
"Манчестер Сити" стал первой английской командой, которой удалось выиграть все внутренние трофеи за один календарный год. В финале Кубка Англии "горожане" разгромили "Уотфорд" (6:0), решающем матче Кубка английской лиги обыграли "Челси" – 0:0 (4:3 пен), а также стали чемпионами АПЛ, опередив "Ливерпуль" на одно очко.
Для Гвардиолы Суперкубок Англии стал 28-м трофеем в карьере.
Мы проводили онлайн матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити".
Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:
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