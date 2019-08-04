Текстовая трансляция матча команды Александра Зинченко за первый трофей в сехоне

Стадион "Уэмбли" / Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A3%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A3%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8 2019-08-04T13:00:00+03:00 Футбол Текстовая трансляция матча команды Александра Зинченко за первый трофей в сехоне

Сегодня стартует футбольный сезон в Англии. 4 августа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" встретятся в матче за Суперкубок Англии. Матч между чемпионом, обладателем Кубка страны и серебряным призером начнется в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

В прошлом сезоне этим команды стали главными конкурентами в борьбе за золотые медали Премьер-лиги. Удачливее на финише оказались подопечные Хосепа Гвардиолы, опередившие "красных" всего на одно очко. Зато "Ливерпуль" может похвастаться триумфом на евроарене – со второй попытки подопечные Юргена Клоппа смогли выиграть Лигу чемпионов, обыграв в финале турнира "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Трансферы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля":

Во время межсезонья команды непривычно тихо вели себя на трансферном рынке. "Манчестер Сити" за 70 миллионов купил у "Атлетико" Родри за 70 миллионов евро, но на этом дорогостоящие покупки закончились. Среди остальных покупок можно выделить конкурента для нашего Александра Зичненко Ангелиньо, приобретенного у ПСВ за 12 млн евро. "Ливерпуль" не может похвастаться даже таким усилением. Впрочем, как сказал главный тренер команды Юрген Клопп, главные трансферы команды - это продление контрактов с лидерами.

Чем "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" занимались в межсезонье:

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В рамках подготовки к сезону "Манчестер Сити" провел турне по Китаю, где принял участие в турнире Asia Trophy-2019 – разгромили "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, а затем с минимальным счетом уступил "Вулверхэмптону" (0:1) в финале. Далее были две уверенные победы над "Китчи" (6:1) из Гонконга и "Йокогамой" (3:1) из Японии в EuroJapan Cup-2019.

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"Ливерпуль" провел семь спаррингов в межсезонье, одержав три победы – над "Транмер Роверс" (6:0), "Бредфорд Сити" (3:1) и "Лионом" (3:1) и еще три матча проиграли – "Боруссии" Д (2:3), "Севилье" (1:2) и "Наполи" (0:3). Единственная ничья была зафиксирована в матче со "Спортингом" (2:2).

Обзор самой крупной победы Ливерпуля на сборах:

Букмекеры о матче "Манчестер Сити" – "Ливерпуль":

Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.53, на победу "Ливерпуля" – 2.40. Кстати, если матч дойдет до серии пенальти, то здесь шансы команд одинаковые (11.00).

Вчера также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.

Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

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