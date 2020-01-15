"Манчестер Сити" устроил "мальчишник" в разгар сезона: без жен и подруг, но с моделями

Зинченко и компания / Фото: Reuters

С размахом отметили футболисты "Манчестер Сити" успех во встрече чемпионата Англии со скромной командой из Бирмингема. Как мы сообщали, "МанСити" разгромил "Астон Виллу" без Зинченко, добыв для Пепа Гвардиолы 300-ю победу. Для них устроили вечеринку в роскошном отеле и спа-курорте Mere Golf Resort в Чешире. Это рекреационный центр находится всего в нескольких милях от основного места проживания большинства игроков команды. Ночь в отеле стоит 150 фунтов стерлингов.

Британское издание Sun сообщает, что на вечеринку пригласили 22 Instagram-модели из Италии, которые прибыли в Англию в воскресенье утром и активно делились фото в сетях.

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На вечеринке не присутствовали жены и подруги футболистов и не известно, знали ли они о ней вообще. При этом наставник "МанСити" Хосеп Гвардиола о вечеринке знал, но не ясно, был ли он в курсе о приглашении моделей.

Организаторы, близкие к клубу, несколько месяцев готовили мероприятие. Это была отложенная рождественская вечеринка для игроков. "Я думаю, что подруги футболистов будут удивлены, услышав, что этих женщин пригласили на вечеринку, а их нет. В любом случае, модели очень красивые и выглядят так, как будто они действительно весело провели время. Полагаю, что игроки тоже", – сообщил источник.

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