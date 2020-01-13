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300-я победа Гвардиолы. И снова без Зинченко: как "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу"

13 января, 07:07

Агуэро установил легионерский рекорд Премьер-лиги. А "МанСити" обошел в таблице "Лестер"

Серхио Агуэро

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

В последнем матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Астон Виллу" 6:1, благодаря чему поднялся на второе место в Премьер-лиге, обойдя на два очка "Лестер". При этом уже во втором поединке кряду даже в заявке "МанСити" на поединок не нашлось места самому дорогостоящему футболисту Украины Александру Зинченко.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" (1:6)

Героем матча с "Астон Виллой" оказался аргентинский форвард "МанСити" Агуэро, оформивший хет-трик. Это позволило Агуэро стать лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров – со 177 голами он обошел Тьерри Анри, на счету которого 175 мячей.

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Отметим, что для тренера "МанСити" Хосепа Гвардиолы эта победа стала 300-й в ТОП-лигах Европы. Еще 53 раза испанец, ранее возглавлявший "Барселону" и "Баварию", сыграл вничью и 37 раз проиграл.

Статистика матча Астон Вилла – Манчестер Сити (1:6)

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Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:6
Голы: Эль-Гази, 90+1 – Марез, 18, 23, Агуэро, 28, 57, 82, Жезус, 45+1
Астон Вилла: Нюланд – Нгойо, Хаус, Мингс – Эль Мохамади, Дринкуотер (Лэнсбери, 79), Луис (Накамба, 65), Хурихэйн (Трезеге, 71), Тэйлор – Грилиш – Эль-Гази
Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Фернандиньо (Отаменди, 63), Стоунз, Менди – Де Брюйне (Фоден, 63), Родри (Гюндоган, 71), Д. Силва – Марез, Агуэро, Жезус
Предупреждения: Эль-Гази, Грилиш – Фернандиньо

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ21201050-1461
2МАНЧЕСТЕР СИТИ22152562-2547
3ЛЕСТЕР22143547-2145
4ЧЕЛСИ22123739-2939
5МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД2297636-2534
6ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД2288624-2132
7ВУЛВЕРХЭМПТОН22710531-2831
8ТОТТЕНХЭМ2286836-3130
9КРИСТАЛ ПЭЛАС2278720-2429
10АРСЕНАЛ22610629-3128
11ЭВЕРТОН22841025-3228
12САУТГЕМПТОН22841027-3928
13НЬЮКАСЛ22751021-3426
14БРАЙТОН22661025-3024
15БЕРНЛИ22731224-3724
16ВЕСТ ХЭМ21641125-3322
17УОТФОРД22571020-3422
18АСТОН ВИЛЛА22631328-4321
19БОРНМУТ22551220-3520
20НОРВИЧ22351422-4514

Смотрите, как "Манчестер Сити" громил в Лиге чемпионов загребское "Динамо"

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видео голов чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Астон Вилла

Источник: Сегодня|Спорт

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