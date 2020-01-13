300-я победа Гвардиолы. И снова без Зинченко: как "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу"

В последнем матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Астон Виллу" 6:1, благодаря чему поднялся на второе место в Премьер-лиге, обойдя на два очка "Лестер". При этом уже во втором поединке кряду даже в заявке "МанСити" на поединок не нашлось места самому дорогостоящему футболисту Украины Александру Зинченко.
Обзор матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" (1:6)
Героем матча с "Астон Виллой" оказался аргентинский форвард "МанСити" Агуэро, оформивший хет-трик. Это позволило Агуэро стать лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров – со 177 голами он обошел Тьерри Анри, на счету которого 175 мячей.
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Отметим, что для тренера "МанСити" Хосепа Гвардиолы эта победа стала 300-й в ТОП-лигах Европы. Еще 53 раза испанец, ранее возглавлявший "Барселону" и "Баварию", сыграл вничью и 37 раз проиграл.
Статистика матча Астон Вилла – Манчестер Сити (1:6)
Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:6
Голы: Эль-Гази, 90+1 – Марез, 18, 23, Агуэро, 28, 57, 82, Жезус, 45+1
Астон Вилла: Нюланд – Нгойо, Хаус, Мингс – Эль Мохамади, Дринкуотер (Лэнсбери, 79), Луис (Накамба, 65), Хурихэйн (Трезеге, 71), Тэйлор – Грилиш – Эль-Гази
Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Фернандиньо (Отаменди, 63), Стоунз, Менди – Де Брюйне (Фоден, 63), Родри (Гюндоган, 71), Д. Силва – Марез, Агуэро, Жезус
Предупреждения: Эль-Гази, Грилиш – Фернандиньо
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|21
|20
|1
|0
|50-14
|61
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22
|15
|2
|5
|62-25
|47
|3
|ЛЕСТЕР
|22
|14
|3
|5
|47-21
|45
|4
|ЧЕЛСИ
|22
|12
|3
|7
|39-29
|39
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22
|9
|7
|6
|36-25
|34
|6
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|22
|8
|8
|6
|24-21
|32
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|22
|7
|10
|5
|31-28
|31
|8
|ТОТТЕНХЭМ
|22
|8
|6
|8
|36-31
|30
|9
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|22
|7
|8
|7
|20-24
|29
|10
|АРСЕНАЛ
|22
|6
|10
|6
|29-31
|28
|11
|ЭВЕРТОН
|22
|8
|4
|10
|25-32
|28
|12
|САУТГЕМПТОН
|22
|8
|4
|10
|27-39
|28
|13
|НЬЮКАСЛ
|22
|7
|5
|10
|21-34
|26
|14
|БРАЙТОН
|22
|6
|6
|10
|25-30
|24
|15
|БЕРНЛИ
|22
|7
|3
|12
|24-37
|24
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|21
|6
|4
|11
|25-33
|22
|17
|УОТФОРД
|22
|5
|7
|10
|20-34
|22
|18
|АСТОН ВИЛЛА
|22
|6
|3
|13
|28-43
|21
|19
|БОРНМУТ
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|20
|НОРВИЧ
|22
|3
|5
|14
|22-45
|14
Смотрите, как "Манчестер Сити" громил в Лиге чемпионов загребское "Динамо"
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