300-я победа Гвардиолы. И снова без Зинченко: как "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу"

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

В последнем матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Астон Виллу" 6:1, благодаря чему поднялся на второе место в Премьер-лиге, обойдя на два очка "Лестер". При этом уже во втором поединке кряду даже в заявке "МанСити" на поединок не нашлось места самому дорогостоящему футболисту Украины Александру Зинченко.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" (1:6)

Героем матча с "Астон Виллой" оказался аргентинский форвард "МанСити" Агуэро, оформивший хет-трик. Это позволило Агуэро стать лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров – со 177 голами он обошел Тьерри Анри, на счету которого 175 мячей.

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Отметим, что для тренера "МанСити" Хосепа Гвардиолы эта победа стала 300-й в ТОП-лигах Европы. Еще 53 раза испанец, ранее возглавлявший "Барселону" и "Баварию", сыграл вничью и 37 раз проиграл.

Статистика матча Астон Вилла – Манчестер Сити (1:6)

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:6

Голы: Эль-Гази, 90+1 – Марез, 18, 23, Агуэро, 28, 57, 82, Жезус, 45+1

Астон Вилла: Нюланд – Нгойо, Хаус, Мингс – Эль Мохамади, Дринкуотер (Лэнсбери, 79), Луис (Накамба, 65), Хурихэйн (Трезеге, 71), Тэйлор – Грилиш – Эль-Гази

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Фернандиньо (Отаменди, 63), Стоунз, Менди – Де Брюйне (Фоден, 63), Родри (Гюндоган, 71), Д. Силва – Марез, Агуэро, Жезус

Предупреждения: Эль-Гази, Грилиш – Фернандиньо

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 21 20 1 0 50-14 61 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 22 15 2 5 62-25 47 3 ЛЕСТЕР 22 14 3 5 47-21 45 4 ЧЕЛСИ 22 12 3 7 39-29 39 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22 9 7 6 36-25 34 6 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 22 8 8 6 24-21 32 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 22 7 10 5 31-28 31 8 ТОТТЕНХЭМ 22 8 6 8 36-31 30 9 КРИСТАЛ ПЭЛАС 22 7 8 7 20-24 29 10 АРСЕНАЛ 22 6 10 6 29-31 28 11 ЭВЕРТОН 22 8 4 10 25-32 28 12 САУТГЕМПТОН 22 8 4 10 27-39 28 13 НЬЮКАСЛ 22 7 5 10 21-34 26 14 БРАЙТОН 22 6 6 10 25-30 24 15 БЕРНЛИ 22 7 3 12 24-37 24 16 ВЕСТ ХЭМ 21 6 4 11 25-33 22 17 УОТФОРД 22 5 7 10 20-34 22 18 АСТОН ВИЛЛА 22 6 3 13 28-43 21 19 БОРНМУТ 22 5 5 12 20-35 20 20 НОРВИЧ 22 3 5 14 22-45 14

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