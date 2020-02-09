"Манчестер Сити" – "Вест Хэм": матч команд Зинченко и Ярмоленко перенесен из-за непогоды

Фото: REUTERS/Ian Walton

В воскресенье, 9 февраля, в 26-м туре чемпионата Англии пока еще действующий чемпион страны "Манчестер Сити" встретится с середняком турнирной таблицы "Вест Хэмом". Матч пройдет на стадионе "Этихад" в Манчестере и начнется в 18:00 по киевскому времени. За несколько часов до начала матч перенесли из-за ухудшения погодных условий. Дополнительная информация о матче будет озвучена позже. Ранее мы писали, что из-за урагана отменили матчи в Германии и Нидерландах.

АНОНС МАТЧА "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ВЕСТ ХЭМ":

"Манчестер Сити" продолжает погоню за лидирующим "Ливерпулем", но шансы подопечных Хосепа Гвардиолы защитить свой титул уменьшаются с каждым туром – за 13 матчей до конца сезона мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя на 22 очка! Здесь "Сити" уже нужно не о первом месте, а о том, как бы за собой сохранить вторую строчку, на которую претендует "Лестер".

У "Вест Хэма" дела еще хуже. После череды неудачных матчей лондонцы опустились в зону вылета и нет никаких предпосылок, что сегодня они смогут прервать свою негативную серию из пяти матчей без побед. В последний раз "Вест Хэм" побеждал еще 1 января.

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Кто не сыграет в матче "Манчестер Сити" – "Вест Хэм":

Сегодня могло бы пройти украинское дерби, но оба наших представителя в Премьер-лиге участия в матче не примут – Александр Зинченко отбывает дисквалификацию за первое удаление в карьере, а Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы. Дэвид Мойес накануне рассказал, что Андрей уже приступил к занятиям на поле.

Но это не единственные потери для команд. "МанСити" точно не сможет рассчитывать на Лероя Сане и Рахима Стерлинга, под вопросом участие в матче Эмерика Ляпорта и Бенжамина Менди. У "Вест Хэма" вне заявки Джек Уилшир и Фелипе Андерсон, хотя бразилец тренировался в общей группе на протяжении нескольких дней и сохраняет шансы сыграть сегодня.

Букмекеры о матче "Манчестер Сити" – "Вест Хэм":

Букмекеры не сомневаются в победе "Манчестер Сити": коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.11, на ничью – 11.00, на победу "Вест Хэма" – 19.50.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел последний матч в Лиге чемпионов:

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