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В Германии из-за урагана отменили матч четвертой команды Бундеслиги

9 февраля, 11:30

Организаторы матча посчитали, что безопасность зрителей важнее, чем проведение встречи

/ Фото: AFP

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В Европе продолжают отменять футбольные матчи из-за надвигающегося урагана "Сабина". Ранее мы сообщали, что в чемпионате Нидерландов отменили все воскресные матчи. А сегодня стало известно о переносе поединка чемпионата Германии между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Кельном".

"Матч "Боруссии" и "Кельна" отменен из-за урагана Сабина, поскольку безопасность болельщиков не может быть гарантирована. Решение было принято рано утром после изучения прогнозов погоды. Дата, когда состоится встреча, пока не определена", – сообщает пресс-служба "Боруссии".

Напомним, что в субботнем матче новичок "Боруссии" Д забил шикарный гол с умопомрачительной траекторией. Эмре Джан отметил свое возвращение в Бундеслигу красивым мячом, но этого оказалось недостаточно, чтобы одержать победу.

Ранее мы писали, что клуб Бундеслиги заинтересован в Михайличенко: немцы обратили внимание благодаря Скрипнику. Защитник "Зари" Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского "Вердера" благодаря главному тренеру луганчан Виктору Скрипнику, который раньше играл в Германии.

Смотрите, на что способен ураган:

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Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

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