"МанСити" с удалением Зинченко и незабитым пенальти проиграл "Тоттенхэму": смотреть голы

"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" со счетом 0:2 в 25-м туре чемпионата Англии и еще больше увеличил отрыв от "Ливерпуля" в турнирной таблице Премьер-лиги – теперь мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя на 22 очка. Победу шпорам" принесли точные удары Бергвейна и Сон Хын Мина. Добавим, что в первом тайме Илкай Гюндоган не сумел реализовать пенальти.

Еще при счете 0:0 красную карточку заработал защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Для него это удаление стало первым в карьере. Также Зинченко стал вторым украинцем, кто получил красную карточку в чемпионате Англии.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – 2:0

Голы: Бергвейн (63), Сон Хын Мин (71)

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"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Лукас Моура (Дайер, 84), Алли (Ндомбеле, 70), Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Бергвейн (Ламела, 70), Уинкс.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Зинченко, Уокер, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Марез (Габриэл Жезус, 72), де Брюйне, Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Агуэро (Жоау Канселу, 64).

Предупреждения: Стерлинг (12), Уокер (33), Алдервейрелд (42), Зинченко (42), Ло Чельсо (66), Родри Эрнандес (90).

Удаление: Зинченко (60).

Ранее Зинченко рассказал о строгом контроле в "МанСити". Футболисты "горожан" должны пить таблетки и соблюдать персональную норму употребления воды перед тренировкой и после нее.

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