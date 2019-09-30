"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал": онлайн матча

Манчестер Юнайтед - Арсенал / Фото: Instagram

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В понедельник, 30 сентября, в центральном матче седьмого тура чемпионата Английской Премьер лиги "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала". Поединок пройдет на арене "Олд Траффорд". Мы проведем онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" с яркими фото.

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 0:0

Оба коллектива находятся не в лучших кондициях. Хозяева никак не могут найти свою игру. Команда Сульшер находится на 11-й позиции с ужасной статистикой, как для гранда. В последних пяти матчах они добыли лишь одну победу. После первого тура "Манчестер" никак не может забить больше одного гола. Главный тренер "МЮ" в качестве оправдания попробовал сказать, что, мол, "Рим тоже не за один день строился".

В свою очередь Арсенал также не очень блещет хорошими результатами. Команда Эмери находится на восьмом месте, и в последних пяти встречах они выиграли лишь два раза.

Только в первом туре против "Ньюкасла" удалось "Арсеналу" отыграть без пропущенных мячей. Затем последовала тройка от "Ливерпуля", два гола от "Тоттенхэма". Даже кромешные аутсайдеры "Астон Вилла" и "Уотфорд" умудрились по два раза забить "Арсеналу".

На руку "Манчестеру" играет и статистика. В рамках чемпионата Англии Канониры не могут выиграть на "Олд Траффорд" – 13 лет. В сентябре 2006 года команда Арсена Венгера победила "Манчестер" Алекса Фергюсона со счетом 1:0. В том "МЮ" на поле были теперешние тренеры – Сульшер и Каррик.

Сульшер точно не рассчитывает в этой игре на Байи, Джонса, Марсьяля и Фосу-Меса, под вопросом Погба, Рашфорд, Далот, Шоу и Гомеш. У "Арсенала" все сильнейшие в строю, кроме Ляказетта, не сможет сыграть также и Смит-Роу. Явное преимущество в кадровом вопросе у Эмери.

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака – Погба, Матич, Мактоминай – Джеймс, Мата, Гринвуд

Арсенал: Лено – Колашинац, Давид Луис, Сократис, Чемберс – Джака, Гендузи – Нельсон, Себальос, Пепе – Обамеянг

"Это не похоже на ситуацию, которая была у нас в прошлом году. У нас нет недостатка в желании. Мы создаем новую культуру, новую команду, объединяем всех. Такую работу я ожидал? Да. Я никогда не говорил, что все можно сделать, применив быстрое решение. Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом", – сказал Сульшер.

"Это потрясающий момент, эти команды проводили потрясающие матч в прошлом и делают это сейчас. Каждый матч "Арсенала" против "МЮ", который я видел, – это особенный момент. Если весь мир захочет посмотреть какой-то матч в понедельник вечером, то именно этот. Нам нравится проводить матчи, где мы можем добиться чего-то важного. Для нас это большая возможность", – отметил Эмери.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов.

В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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