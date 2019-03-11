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"Манчестер Юнайтед" готовит 115 миллионов евро за лидера "Барселоны"

Сегодня, 11:00

Английский гранд намерен усилиться бразильским полузащитником

Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо. Фото: AFP
"Манчестер Юнайтед" готовит 115 миллионов евро за лидера "Барселоны" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/623/607/5c862360794fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/623/607/5c862360794fd.jpg Футбол Английский гранд намерен усилиться бразильским полузащитником

Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Англии, где он ранее выступал за "Ливерпуль". По информации Mirror, Коутиньо попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", которые хотят приобрести 26-летнего бразильца в грядущее трансферное окно. Сообщается, что Коутиньо уже провел разговоры со своими знакомыми в "МЮ" по поводу перехода.

"Манчестер Юнайтед" готов отдать за футболиста 115 млн евро. Контракт Коутиньо с "Барселоной" истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне бразильский полузащитник забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 39 матчах за "Барселону".

Напомним, что "Барселона" приобрела Коутиньо у "Ливерпуля" прошлой зимой. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 160 миллиона евро. Таким образом, полузащитник вошел в число самых дорогих игроков в истории.

Ранее "Сегодня" сообщали, что "Арсенал" прервал серию "МЮ" из пяти матчей без поражений. "Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" в матче английской Премьер-лиги.

Ранее в воскресенье в чемпионате Англии "Челси" перед матчем с "Динамо" спасся в поединке с "Волками". Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 1:1. Причем, "Челси" смог отыграться лишь на добавленных к матчу минутах! В составе гостей отличился Рауль Хименес (56-я минута), у хозяев поля голом отметился Эден Азар (90+2). Уже 14 марта "Челси" в Киеве сыграет с "Динамо" в ответном поединке Лиги Европы.

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Тег Барселона, чемпионат Англии, чемпионат Испании, Манчестер Юнайтед, Филиппе Коутиньо

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Советский спорт

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