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"Манчестер Юнайтед" готовит рекордные деньги за самого дорого футболиста Бундеслиги

12 февраля, 10:21

"Красные дьяволы" уже решили, как потратят вырученные от продажи Погба деньги

Джейдон Санчо. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Джейдон Санчо. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

"Манчестер Юнайтед" намерен купить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Как сообщает Mirror, манкунианцы готовы обновить свой трансферный рекорд и выложить за игрока 140 миллионов евро, чтобы перебить предложение лондонского "Челси", который также претендует на игрока.

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд уже дал понять, что клуб готов серьезно потратиться летом и усилить состав. Также появилась информация, что с вырученных от продажи хавбека Поля Погба денег "МЮ" готов приобрести Джека Грилиша из "Астон Виллы" и Джеймса Мэддисона из "Лестера".

В текущем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 19 матчах чемпионата Германии. Английский полузащитник забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

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Ранее мы писали, что коронавирус добрался до "Манчестер Юнайтед": "дьяволы" сразу же остались без новичка. Нигериец Игало, выступавший в Китае, не может присоединиться к "МЮ", несмотря на подписанный контракт.

Смотрите, как Джейдон Санчо забивает за "Боруссию" Дортмунд:

рекорд

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Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джейдон Санчо

Источник: Championat.ru

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