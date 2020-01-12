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"Манчестер Юнайтед" хочет купить за "бешеные" деньги игрока, получающего 600 фунтов в месяц

12 января, 13:10

"Красные дьяволы" положили глаз на молодое дарование из Бирмингема

Джуд Беллингем интересен "МЮ"

Джуд Беллингем интересен "МЮ"

"Манчестер Юнайтед", утративший в последние годы лидирующие позиции в Англии, пытается усилить состав новыми талантами. Нынче "Красные дьяволы" серьезно заинтересовались юным полузащитником команды "Бирмингем Сити" Джудом Беллингемом. Мы сообщали, что вчера "Манчестер Юнайтед" разгромил "Норвич" и вернул себе пятое место.

"Бирмингем" выступает во втором по силе английском дивизионе – Чемпионшипе. Причем находится внизу турнирной таблицы. И вот "МЮ" предложил этому клубу "бешеные" для него деньги – 12,5 миллиона фунтов за 16-летнего игрока Джуда Беллингема!

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в данный момент на руках у "Бирмингема" есть два официальных предложения о покупке Джуда, в том числе одно от "Юнайтед". Беллингем, которому исполнится 17 лет только в конце июня, является самым молодым дебютантом и самым молодым автором гола в истории "Бирмингема".

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Беллингем дебютировал за первую команду лишь в августе, когда ему было 16 лет и 38 дней. Несколько недель спустя Джуд открыл счет своим голам за "браммиз", забив победный мяч против "Стоука". В данный момент игрок юношеской сборной Англии U-19 находится на юниорском контракте и получает около 145 фунтов в неделю.

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Источник: ua-football

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