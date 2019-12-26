"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл": анонс, прогноз и расписание трансляций

Все, что нужно знать о поединке 19 тура чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" принимает "Ньюкасл" в Boxing Day / Фото: Instagram

Сегодня в 19-м туре чемпионата Англии на стадионе "Олд Траффорд" состоится поединок "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл". Эти команды – соседи в турнирной таблице (по 25 очков, 8 и 9 места), "МЮ" опережает своего соперника лишь по дополнительным показателям. Для обеих поединок важен в свете перспективы побороться за место в зоне еврокубков, а "Манчестеру" также необходимо реабилитироваться за поражение в последнем туре от главного аутсайдера чемпионата "Уотфорда" (0:2). Матч "МЮ" – "Ньюкасл" начнется в 19:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч "МЮ" – "Ньюкасл":

канал Setanta Sports Украина

канал Сетанта на oll.tv

"МЮ" – "Ньюкасл": прогноз на матч. Аналитики считают хозяев большими фаворитами, несмотря на равенство очков. Коэффициент на победу "Манчестер Юнайтед" составляет всего 1.35, тогда как котировка на победу "Ньюкасла" равна 9.60, а на ничью – 5.20. Таким образом, вероятность исхода матча букмекерами установлена такая: победа "МЮ" 71 процент, ничья 19 процентов, победа "Ньюкасла" 10 процентов.

Реклама

"МЮ" – "Ньюкасл": сравнение составов. По оценочной трансферной стоимости всех футболистов в заявке на сезон "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в чемпионате Англии – 748 миллионов евро. "Ньюкасл" по этому показателю на 12-м месте – "всего" 269 миллионов евро. Для сравнения, все футболисты всех клубов украинской Премьер-лиги оцениваются в 325 миллионов евро.

Отметим, что в Boxing Day в Англии центральный матч – поединок лидеров Премьер-лиги. Смотреть онлайн "Лестер" – "Ливерпуль" в виде текстовой трансляции можно на нашем сайте с 22:00.

Смотрите видео всех голов матча, в котором "Манчестер Юнайтед" громил "Алкмаар" в последнем туре Лиги Европы:

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама