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"Манчестер Юнайтед" увел у "Барселоны" игрока сборной Нидерландов

2 сентября, 23:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Воспитанник "Аякса" обошелся английскому гранду в 44 миллиона евро

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил о трансфере Донни ван де Бека из амстердамского "Аякса". Нидерландский полузащитник подписал пятилетний контракт с возможностью продления еще на год. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 44 миллиона евро. Ранее мы сообщали, что ван де Бек – главная цель нового главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана.

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23-летний ван де Бек прошел через ряды молодежной системы "Аякса", дебютировав во взрослой команде в 2015 году. Имея опыт участия в европейских соревнованиях, он сыграл ключевую роль, когда "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 2019 году, а также участвовал в финале Лиги Европы-2017 против "МЮ".

Игрок сборной Нидерландов забил 10 голов и сделал 11 результативных передач в 37 играх в прошлом сезоне до того, как сезон в Нидерландах был досрочно завершен. Кстати, ван де Бек сыграет против Украины на Евро-2020 следующим летом.

"Я не могу объяснить, насколько это невероятная возможность присоединиться к клубу с такой удивительной историей. Я хочу поблагодарить всех в "Аяксе". Я вырос там, и у меня всегда будет особая связь с клубом. Теперь я готов сделать следующий шаг в своей карьере и выступать на высшем уровне, и нет более высокого стандарта, чем "Манчестер Юнайтед", – сказал Донни после заключения контракта.

Интересно, что Донни ван де Бек встречается с дочерью легендарного футболиста "Арсенала" Денниса Бергкампа. Пара встречается с прошлого года и много путешествует вместе, когда выпадает свободное время.

Смотрите, как забивает Донни ван де Бек:

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Аякс Амстердам Донни ван ден Бек

Источник: Сегодня|Спорт

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