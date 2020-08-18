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Названа первая трансферная цель нового главного тренера "Барселоны"

18 августа, 11:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Рональд Куман хочет видеть в каталонском клубе полузащитника" Аякса"

Нидерландский тренер Рональд Куман еще не представлен официально в качестве главного тренера испанской "Барселоны", а СМИ уже узнали имя первой трансфертной цели наставника. По информации le10sport.com, Куман хочет видеть в каталонском клубе своего соотечественника Донни ван де Бека из "Аякса".

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23-летний ван де Бек является воспитанником амстердамского клуба и выступает за первую команду с 2015 года. В текущем сезоне Ван де Бек провел 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 11 результативных передач. Отметим, что в Нидерландах сезон был завершен досрочно из-за пандемии. Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 44 миллиона евро.

Ранее мы писали, что "Барселона" объявила об отставке главного тренера и реструктуризации основной команды. За семь месяцев под руководством Сетьена каталонцы одержали 16 побед, четырежды сыграли вничью и пять раз проиграли.

Вчера появилась информация, что "Барселона" вернет Неймара: обнародована схема, которая устроит "ПСЖ". Лучшему клубу Франции дадут 60 миллионов евро и чемпиона мира Гризманна в придачу.

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Барселона чемпионат Испании Рональд Куман Донни ван ден Бек

Источник: Сегодня|Спорт

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