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"Манчестер Юнайтед" определил дальнейшую судьбу главного тренера

1 декабря, 18:49

Норвежец пользуется полным доверием боссов "МЮ"

Уле-Гуннар Сульшер

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: AFP

Руководство "Манчестер Юнайтед" по-прежнему доверяет главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру. Норвежского специалиста не планируют увольнять, даже если команда завершит сезон за пределами первой шестерки.

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Ранее появилась информация, что в случае отставки Сульшера команду "красных дьяволов" может возглавить бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино или экс-наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Уле-Гуннар Сульшер

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: AFP

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Уле-Гуннар начал работу в "Манчестер Юнайтед" в середине декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Контракт норвежца с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

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"Манчестер Юнайтед", набрав 17 очков в 13 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Красные дьяволы" готовы отпустить Погба за 150 миллионов евро. Ранее ценник был выше, но форма футболиста немного ухудшилась в последнее время. И фанаты "МЮ" требовали, чтобы Погба ушел из клуба. Французский чемпион мира-2018 уже выступал за "Ювентус" с 2012-го по 2016 год, но потом перешел в МЮ.

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед

Источник: The Daily Mail

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