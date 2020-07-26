"Манчестер Юнайтед" отобрал у "Лестера" право играть в Лиге чемпионов

В воскресенье, 26 июля, завершился чемпионат Англии сезона 2019/2020. Все матчи 38-го тура начинались в одно время. Главный поединок дня проходил в Лестере, где "лисы" боролись с "Манчестер Юнайтед" за место в зоне Лиги чемпионов. Наш сайт вел онлайн "Лестер" – "Манчестер Юнайтед".

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Большую часть сезона именно "Лестер" занимал место в заветном квартете, тогда как "красные дьяволы" длительное время находились в поисках своей игры и болтались ближе к середине турнирной таблицы. Однако на финише сезона все изменилось: "МЮ" после серии удачных матчей ворвался на третью позицию, а парни Брендана Роджерса разбазарили свое преимущество над конкурентами. В итоге сегодня соперники сошлись в очной дуэли, когда "лисы" уже располагались на пятой строчке, а подопечные Уле-Гуннара Сульшера – на третьей.

В упорной борьбе все решилось в последнюю четверть матча. На 70-й минуте бывший защитник "МЮ" Джонни Эванс сбил Антони Марсьяля в своей штрафной, и португалец Бруну Фернандеш с пенальти принес три очка гостям.

В концовке Эванс еще и получил прямую красную карточку, а Джесси Лингард отправил мяч в пустые ворота на восьмой компенсированной минуте – 2:0. Так что обе команды из Манчестера сыграют в Лиге чемпионов, а "Лестер" – лишь в Лиге Европы, оставшись на пятом месте.

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Матчи чемпионата Англии можно смотреть на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как ранее "Манчестер Сити" обыгрывал "Лестер" в чемпионате Англии:

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