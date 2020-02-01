"Манчестер Юнайтед" перед закрытием трансферного окна усилился чемпионом Китая

Одион Игало / Фото: Getty Images

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"Манчестер Юнайтед" объявил об аренде 30-летнего нигерийского нападающего китайского "Шанхай Шэньхуа" Одиона Игало. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее СМИ сообщали о предусмотренной опции выкупа по окончании аренды. Напомним, что накануне "Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша у "Спортинга".

"Одион Игало – опытный футболист, который придаст нам вариативности в атаке, учитывая, что это центральный нападающий иного типа", – прокомментировал подписание форварда главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер.

Ранее Игало провел три сезона в "Уотфорде", за который он провел 100 матчей, забил 40 мячей и отдал 11 результативных передач.

"Манчестер Юнайтед" был командой моего детства. Мне нравилось смотреть по телевизору на Энди Коула и Дуайта Йорка. Они были моими кумирами, и играть на "Олд Траффорд" всегда было моей мечтой", – приводит слова Игало, сказанные в 2016 году, официальный сайт "красных дьяволов".

В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 10 забитых мячей. Контракт игрока с "Шанхай Шэньхуа" рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет 6,5 млн.

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