"Манчестер Юнайтед" проиграл середняку чемпионата Англии. Обзор матча против "Брайтона"

Сегодня, 22:23

Тренерское кресло по Моуринью зашаталось еще больше


"Манчестер Юнайтед" после натужной победы в стартовом туре чемпионата Англии потерпел первое фиаско в сезоне. Случилось это во втором туре Премьер-лиги в выездном матче против "Брайтона". Команда Жозе Моуринью трижды пропустила в первом тайме, но сумела ответить только голами Лукаку и Погба.

В СМИ сразу же подняли вопрос увольнения португальского специалиста, кресло под которым шатается еще со времен прошлого сезона. Мы уже сообщали, что Зинедин Зидан хочет сменить Моуринью на посту тренера "Манчестер Юнайтед".

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – 3:2
Голы: Мюррей (25), Даффи (27), Гросс (44, пен) – Лукаку (34), Погба (90, пен)

"Брайтон": Райан, Монтойя, Даффи, Данк (Балогун, 20), Бонг, Кнокерт, Стивенс, Проппер, Марч, Гросс (Кайяль, 90), Мюррей (Локадия, 90).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Фред, Перейра (Лингард, 46), Погба, Мата (Рэшфорд, 46), Лукаку, Марсьяль (Феллайни, 60).

Предупреждения: Марсьяль (45), Мюррей (67).

Напомним, что в отчетном туре "Манчестер Сити" забил шесть голов "Хаддерсфилду", а Серхио Агуэро оформил новое достижение.
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Сегодня|Спорт

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