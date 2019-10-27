"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в чемпионате Англии

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Норвич" (3:1) на выезде в матче 10-го тура чемпионата Англии. Первый гол в матче стал 2000-м для "Красных дьяволов" в истории Премьер-лиги, дебютный сезон которой пришел в 1992 году, а до этого команды сражались в турнире под эгидой Английской футбольной лиги (1888-1992) – старейшей лиги мира. Больше ни один клуб не достиг подобного достижения.

Первый гол "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге забил Марк Хьюз в 1992 году, 500-й – Энди Коул в 1999-м, 1000-й – Криштиану Роналду в 2005-м, 1500-й – Димитар Бербатов в 2011-м.

И сегодня юбилейный мяч на свой счет записал Скотт Мактомини. Отметим, что еще по разу отметились Маркус Рашфорд и Антони Мартиаль, а у "Норвича" гол престижа на счету Онеля Эрнандеса. Также в первом тайме 11-метровые не сумели реализовать Рашфорд и Мартиаль.

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Для "МЮ" эта победа стала первой в последних матчах чемпионата Англии. После 10-ти туров команда Уле-Гуннара Сульшера имеет в своем активе 13 очков и занимает седьмое место. Отставание от лигочемпионовской зоны составляет 7 баллов.

Сегодня мы сообщали, что "Реал" хочет приютить изгоя из "МЮ", а взамен отдать одного из самых дорогих игроков планеты. Мадридцы не оставляют попыток подписать Погба и готовы пожертвовать Бейлом.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану" в Лиге Европы:

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