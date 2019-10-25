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"Ливерпуль против "Тоттенхэма" и другие матчи: расписание и результаты 10-го тура чемпионата Англии

25 октября, 15:34

Все о поединках 10-го тура чемпионата Англии - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

МОхамед Салах и Садио Мане

МОхамед Салах и Садио Мане / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 10-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на канале Setanta Украина и на сайте Oll.tv.

Пятница, 25 октября

22:00 "Саутгемптон" – "Лестер"
Букмекеры: 3.25 – 3.40 – 2.30

Суббота, 26 октября

14:30 "Манчестер Сити" – "Астон Вилла"
Букмекеры: 1.09 – 11.00 – 23.00

17:00 "Брайтон" – "Эвертон"
Букмекеры: 2.85 – 3.30 – 2.55

17:00 "Вест Хэм" – "Шеффилд Юнайтед"
Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.60

17:00 "Уотфорд" – "Борнмут"
Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.20

19:30 "Бернли" – "Челси"
Букмекеры: 4.50 – 3.90 – 1.75

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Воскресенье, 27 октября

16:00 "Ньюкасл" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 2.90 – 3.10 – 2.60

18:30 "Арсенал" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 1.45 – 4.75 – 6.50

18:30 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 1.50 – 4.50 – 6.25

18:30 "Норвич" – "Манчестер Юнайтед"
Букмекеры: 4.33 – 4.00 – 1.75

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Турнирная таблица:

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ981021-725
2МАНЧЕСТЕР СИТИ961229-919
3ЛЕСТЕР952216-817
4ЧЕЛСИ952219-1417
5АРСЕНАЛ943213-1215
6КРИСТАЛ ПЭЛАС94238-1014
7ТОТТЕНХЭМ933315-1312
8БЕРНЛИ933312-1112
9ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД93338-712
10БОРНМУТ933313-1312
11ВЕСТ ХЭМ933311-1312
12АСТОН ВИЛЛА932415-1311
13ВУЛВЕРХЭМПТОН925212-1211
14МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД924310-910
15ЭВЕРТОН93158-1310
16БРАЙТОН92349-129
17САУТГЕМПТОН92259-168
18НЬЮКАСЛ92255-148
19НОРВИЧ921610-217
20УОТФОРД90455-214

Смотрите, как английские клубы проводили матчи еврокубков на этой неделе:

"Арсенал" – "Витория Гимарайнш". Обзор матча. 3:2

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"Генк" – "Ливерпуль". Обзор матча. 1:4

"Аякс" – "Челси". Обзор матча. 0:1

"Манчестер Сити" – "Аталанта". Обзор матча. 5:1

"Тоттенхэм" – "Црвена Звезда". Обзор матча. 5:0

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расписание результаты чемпионат Англии таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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