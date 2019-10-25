"Ливерпуль против "Тоттенхэма" и другие матчи: расписание и результаты 10-го тура чемпионата Англии

Все о поединках 10-го тура чемпионата Англии - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

МОхамед Салах и Садио Мане / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 10-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на канале Setanta Украина и на сайте Oll.tv.

Пятница, 25 октября

22:00 "Саутгемптон" – "Лестер"

Букмекеры: 3.25 – 3.40 – 2.30

Суббота, 26 октября

14:30 "Манчестер Сити" – "Астон Вилла"

Букмекеры: 1.09 – 11.00 – 23.00

17:00 "Брайтон" – "Эвертон"

Букмекеры: 2.85 – 3.30 – 2.55

17:00 "Вест Хэм" – "Шеффилд Юнайтед"

Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.60

17:00 "Уотфорд" – "Борнмут"

Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.20

19:30 "Бернли" – "Челси"

Букмекеры: 4.50 – 3.90 – 1.75

Реклама

Воскресенье, 27 октября

16:00 "Ньюкасл" – "Вулверхэмптон"

Букмекеры: 2.90 – 3.10 – 2.60

18:30 "Арсенал" – "Кристал Пэлас"

Букмекеры: 1.45 – 4.75 – 6.50

18:30 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Букмекеры: 1.50 – 4.50 – 6.25

18:30 "Норвич" – "Манчестер Юнайтед"

Букмекеры: 4.33 – 4.00 – 1.75

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 9 8 1 0 21-7 25 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 9 6 1 2 29-9 19 3 ЛЕСТЕР 9 5 2 2 16-8 17 4 ЧЕЛСИ 9 5 2 2 19-14 17 5 АРСЕНАЛ 9 4 3 2 13-12 15 6 КРИСТАЛ ПЭЛАС 9 4 2 3 8-10 14 7 ТОТТЕНХЭМ 9 3 3 3 15-13 12 8 БЕРНЛИ 9 3 3 3 12-11 12 9 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 9 3 3 3 8-7 12 10 БОРНМУТ 9 3 3 3 13-13 12 11 ВЕСТ ХЭМ 9 3 3 3 11-13 12 12 АСТОН ВИЛЛА 9 3 2 4 15-13 11 13 ВУЛВЕРХЭМПТОН 9 2 5 2 12-12 11 14 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 9 2 4 3 10-9 10 15 ЭВЕРТОН 9 3 1 5 8-13 10 16 БРАЙТОН 9 2 3 4 9-12 9 17 САУТГЕМПТОН 9 2 2 5 9-16 8 18 НЬЮКАСЛ 9 2 2 5 5-14 8 19 НОРВИЧ 9 2 1 6 10-21 7 20 УОТФОРД 9 0 4 5 5-21 4

Смотрите, как английские клубы проводили матчи еврокубков на этой неделе:

"Арсенал" – "Витория Гимарайнш". Обзор матча. 3:2

Реклама

"Генк" – "Ливерпуль". Обзор матча. 1:4

"Аякс" – "Челси". Обзор матча. 0:1

"Манчестер Сити" – "Аталанта". Обзор матча. 5:1

"Тоттенхэм" – "Црвена Звезда". Обзор матча. 5:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама