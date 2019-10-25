"Ливерпуль против "Тоттенхэма" и другие матчи: расписание и результаты 10-го тура чемпионата Англии

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 10-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на канале Setanta Украина и на сайте Oll.tv.
Пятница, 25 октября
22:00 "Саутгемптон" – "Лестер"
Букмекеры: 3.25 – 3.40 – 2.30
Суббота, 26 октября
14:30 "Манчестер Сити" – "Астон Вилла"
Букмекеры: 1.09 – 11.00 – 23.00
17:00 "Брайтон" – "Эвертон"
Букмекеры: 2.85 – 3.30 – 2.55
17:00 "Вест Хэм" – "Шеффилд Юнайтед"
Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.60
17:00 "Уотфорд" – "Борнмут"
Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.20
19:30 "Бернли" – "Челси"
Букмекеры: 4.50 – 3.90 – 1.75
Воскресенье, 27 октября
16:00 "Ньюкасл" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 2.90 – 3.10 – 2.60
18:30 "Арсенал" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 1.45 – 4.75 – 6.50
18:30 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 1.50 – 4.50 – 6.25
18:30 "Норвич" – "Манчестер Юнайтед"
Букмекеры: 4.33 – 4.00 – 1.75
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|9
|8
|1
|0
|21-7
|25
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|9
|6
|1
|2
|29-9
|19
|3
|ЛЕСТЕР
|9
|5
|2
|2
|16-8
|17
|4
|ЧЕЛСИ
|9
|5
|2
|2
|19-14
|17
|5
|АРСЕНАЛ
|9
|4
|3
|2
|13-12
|15
|6
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|7
|ТОТТЕНХЭМ
|9
|3
|3
|3
|15-13
|12
|8
|БЕРНЛИ
|9
|3
|3
|3
|12-11
|12
|9
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|9
|3
|3
|3
|8-7
|12
|10
|БОРНМУТ
|9
|3
|3
|3
|13-13
|12
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|9
|3
|3
|3
|11-13
|12
|12
|АСТОН ВИЛЛА
|9
|3
|2
|4
|15-13
|11
|13
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|9
|2
|5
|2
|12-12
|11
|14
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|9
|2
|4
|3
|10-9
|10
|15
|ЭВЕРТОН
|9
|3
|1
|5
|8-13
|10
|16
|БРАЙТОН
|9
|2
|3
|4
|9-12
|9
|17
|САУТГЕМПТОН
|9
|2
|2
|5
|9-16
|8
|18
|НЬЮКАСЛ
|9
|2
|2
|5
|5-14
|8
|19
|НОРВИЧ
|9
|2
|1
|6
|10-21
|7
|20
|УОТФОРД
|9
|0
|4
|5
|5-21
|4
Смотрите, как английские клубы проводили матчи еврокубков на этой неделе:
"Арсенал" – "Витория Гимарайнш". Обзор матча. 3:2
"Генк" – "Ливерпуль". Обзор матча. 1:4
"Аякс" – "Челси". Обзор матча. 0:1
"Манчестер Сити" – "Аталанта". Обзор матча. 5:1
"Тоттенхэм" – "Црвена Звезда". Обзор матча. 5:0
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